Wiesloch. (rö) Am Ende stand Wieslochs neuer Ehrenbürger ganz allein auf der großen Bühne des Staufersaals. Er dankte für die stehenden Ovationen und allen, die ihn in den vergangenen Jahrzehnten unterstützt haben, besonders seiner Frau Margit und der ganzen Familie. „Ich mach’ das nicht allein“, betonte Rainer Kircher und hob gleich mehrfach das „Wir“ hervor, das ihm so wichtig ist. Sein Tenor: Gemeinsam lässt sich vieles schaffen für eine „pulsierende Stadt“, in der sich alle wohlfühlen. Dass er selbst als Ideengeber, Spendensammler, Motivator und Macher vorangeht, war da längst auch dem Letzten klar geworden. Kircher selbst betonte trotzdem lieber das „Wir“. Oder in seinen Worten: „Do hemmer gut g’schafft.“

Dem Anlass gemäß gratulierte „seine“ Feuerwehr ihrem Ehrenkommandanten als Erste: Zwei vor dem Palatin geparkte Autos wiesen auf die Feier hin, die Kameraden empfingen Kircher mit einem Ehrenspalier. Drinnen, im Staufersaal, eröffnete die Stadtkapelle unter Dirigent Harald Weber den Abend mit vielen geladenen Gästen standesgemäß: „Semper Fidelis“ (immer treu) hieß das erste von vier Stücken, zum Abschluss gab’s – natürlich – das „Badner Lied“.

Der voll besetzte Staufersaal des Palatins gratulierte ihm mit stehenden Ovationen zu dieser Auszeichnung.

„Ich könnte mir niemanden vorstellen, der es mehr verdient hätte“, sagte Wieslochs OB Dirk Elkemann über die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Rainer Kircher. „Seine unglaubliche Vitalität ist ansteckend und viele wesentlich jüngere Menschen haben Schwierigkeiten, seinem Tempo zu folgen“, lobte der OB Kirchers Ideenreichtum. Er habe aber nicht nur die Idee, sondern auch den Plan zur Umsetzung und die Energie zur Realisierung seiner Projekte. Wenn er doch einmal Hilfe brauche, ob tatkräftiger oder finanzieller Natur, scheue er sich nicht, die dafür geeigneten Personen anzusprechen und zu überzeugen. Das belege nicht zuletzt das extra bei der Stadt eingerichtete Konto „Projekte Rainer Kircher“: Fast 90.000 Euro seien darauf bis heute eingegangen. Elkemann dankte „für die unzähligen Projekte, die es ohne dich nicht gäbe“.

Zahlreiche dieser Aktivitäten wurden angesprochen: Kircher, seit 1953 Mitglied der Feuerwehr, gründete die Jugendfeuerwehr, er war Abteilungskommandant, Stadtbrandmeister und Unterkreisführer, auf seine Idee geht der „Tag der Helfer“ zurück. Im April 2000 wurde er zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr ernannt. Im Gemeinderat saß er von 1978 bis 2004 für die Freien Wähler, er war Mitbegründer von „Wein und Markt“, setzte sich für den Wieslocher Bürgerwingert und den der Nachbarstadt Walldorf ein, engagierte sich für die „Entente Florale“ und die Instandsetzung des Degreif-Brunnens im Gerbersruhpark, gründete vor 20 Jahren den Stammtisch „Waasch noch“ und hat die Handy-Tour „Wiesloch sehen, hören und genießen“ (mit Grete Bergdolt) ins Leben gerufen. In den Weinbergen hat er sich gleich mehrfach verewigt: mit dem Bussierhäusel und seiner Aussicht über die gesamte Rheinebene, mit der Johann-Philipp-Bronner-Hütte, dem „Bahnübergang Wiesloch-Rauenberg“, dem „Drei-Länder-Eck“ zwischen Wiesloch, Dielheim und Rauenberg oder dem Wanderweg „Stein und Wein“.

Bevor der OB die Ehrenbürger-Urkunde an Kircher und einen Blumenstrauß an dessen Ehefrau Margit überreichte, stellte er fest: „Wir haben uns um Vollständigkeit der Verdienste bemüht, aber das kann bei einem Mann wie Rainer Kircher kaum gelingen.“ „Du hast viel für unsere Stadt getan“, blickte mit SPD-Stadtrat Klaus Rothenhöfer ein langjähriger Weggefährte auf viele Gemeinsamkeiten zurück, sind doch beide in der Hesselgasse aufgewachsen. Er hob das „Beharrliche“ Kirchers hervor, der sich nie für sich selbst, sondern immer „zum Wohle deiner Heimatstadt“ eingesetzt habe. „Du bist ein würdiger Träger dieser Auszeichnung“, sagte Rothenhöfer.

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Stadtkapelle Wiesloch spielte für den neuen Ehrenbürger Rainer Kircher und seine Festgäste auf. Foto: Pfeifer

Kirchers „außerordentliche Lebensleistung im Bereich des Feuerwehrwesens“ würdigte Orhan Bekyigit, Bundesbeauftragter für Interkulturelles im Deutschen Feuerwehrverband. Dazu gehört für ihn die Gründung der Jugendfeuerwehr, aber auch, dass Mädchen und Frauen, Menschen anderer Herkunft und mit körperlichen Beeinträchtigungen wie selbstverständlich Teil der Wehr werden konnten. „Integration hat bei uns eine lange Tradition“, dankte Bekyigit dem Geehrten. Mit Frieder Kircher, aus Wiesloch stammender ehemaliger leitender Branddirektor in Berlin, wünschte ein weiterer Weggefährte per Videobotschaft „viel Schaffenskraft, viele Ideen und Gesundheit“.

Humorvoll blickte Klaus Rüger auf Rainer Kirchers Berufsleben zurück. Nach der Lehre als Elektriker arbeitete er bei der Wellpappe in Wiesloch, dort habe er „das Wir gelernt“, so Rüger. Dort habe die halbe Wieslocher Feuerwehr gearbeitet, „Mannschaftsgeist und Kameradschaft wurden großgeschrieben“. Erst als der eigene Getränkehandel „größer und größer“ wurde, habe Kircher 1974 die Wellpappe verlassen und wurde endgültig selbstständig. „In Rainer Kircher arbeitet ein Vulkan, der immer wieder ausbricht mit neuen Ideen“, fasste Rüger seine Eindrücke zusammen: „Dabei dreht sich alles um die Stadt, die er liebt.“

Das zeigte sich auch bei Kirchers Dank an die Redner, garniert mit kleinen Anekdoten zum Schmunzeln. Und für alle Gäste hatte er eine Überraschung mitgebracht: den brandneuen Werbefilm für Wieslochs Handy-Tour, gedreht von vier jungen Leuten (Valentin Frank, Johannes Stötzel, Nico Mack, Jonas Korn) mit den Schauspielern Britta Kluck und Thomas Herbst, der auf der Palatin-Leinwand seine Premiere feierte. Zufrieden stellte Kircher fest: „Der Beifall zeigt, dass wir gut gearbeitet haben.“