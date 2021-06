Die Querung an der Heidelberger Straße in Wiesloch sorgte einmal mehr für Diskussionsstoff. Im Technik-Ausschuss wurde auf mögliche Gefahrenquellen hingewiesen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Seit einigen Wochen, nach zeitlichen Verzögerungen, ist die Querungshilfe auf der Heidelberger Straße in Wiesloch eingerichtet. Mehr Sicherheit gerade für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, war das Ziel. Allerdings gibt es etwas zu beachten.

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt erklärte Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt, es handele sich lediglich um eine Möglichkeit für Fußgänger und Radfahrer, an dieser Stelle – vom Schlossweg oder von der Schillerstraße aus kommend – die Straße zu überqueren. Dabei müssten sie auf den fließenden Verkehr achten: "Eine Verpflichtung für die Autofahrer, dort anzuhalten, besteht nicht", sagte Dahner. Es handele sich nicht um einen offiziellen Zebrastreifen.

Während Michael Schindler (Freie Wähler) davon sprach, das Thema werde inzwischen "überstrapaziert", wies Klaus Rothenhöfer (SPD) auf eine aus seiner Sicht bestehende Gefahrenquelle hin. "Da der Radweg in beide Richtungen in der Schillerstraße zu befahren ist, kommt es Richtung Osten zu sicherlich gefährlichen Situationen. Zum einen wegen der abbiegenden Fahrzeuge aus der Ebertstraße, zum anderen beim Wechsel auf die rechte Fahrspur." Dies liege daran, dass der Radweg auf einer Länge von rund 80 Metern auf der falschen Seite verlaufe.

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), Ortsgruppe Wiesloch-Walldorf, hatte einige Kritikpunkte zusammengetragen, die inzwischen von der Verwaltung beantwortet wurden. Unter anderem ging es darum, die Heidelberger Straße könne nicht in gerader Linie gequert werden, zudem seien die Bordsteine erhöht. Dies habe speziell bei den Radlern zu Verunsicherung geführt. Anja Dahner führte dazu aus, dass man diese seitliche Verschiebung habe einrichten müssen, da ja der Bus aus Richtung Schillerstraße in die Heidelberger Straße einbiegen müsse. "Auch möchte ich darauf verweisen: Die Querungshilfe ist nicht nur für Radfahrer, sondern auch für Fußgänger geschaffen worden. Dabei mussten wir insbesondere auf jene Personen Rücksicht nehmen, die beispielsweise sehbehindert oder gar blind sind", führte sie aus. Daher die erhöhten Randsteine. "Dafür gibt es verbindliche Vorgaben, an die wir uns halten mussten."

Ein weiterer Kritikpunkt vom ADFC war die fehlende Möglichkeit für Fahrradfahrer, auf direktem Weg von der Heidelberger Straße in die Schillerstraße einbiegen zu können. Da ein Radweg ausgewiesen sei, müsse dieser ja auch benutzt werden. "Diese Benutzungspflicht gilt selbstredend nicht für alle Radler, die aus dem fließenden Verkehr in die Schillerstraße einbiegen möchten", hielt Dahner dagegen.

Wichtig sei in jedem Falle, gegenseitige Rücksichtnahme walten zu lassen. "Ich möchte nochmals betonen, wir haben hier eine Möglichkeit geschaffen, und dies sowohl für Radfahrer als auch für Fußgänger, an einer definierten Stelle auf die andere Seite zu gelangen. Ich kann nur wiederholen: Selbst bei einer Querung, wie wir sie hier eingerichtet haben, muss weiterhin auf den fließenden Verkehr geachtet werden." Katharina Ebbecke (Grüne) berichtete, sie habe dennoch mehrfach beobachten können, dass Autofahrer anhalten. "Ich habe viele positive Signale von Nutzern erhalten", ergänzte sie.

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage der RNZ bei Fahrradfahrern an der Heidelberger Straße, die in Richtung Osten (Altwiesloch) unterwegs sind, ergab sich so manches Problem am Ende des ausgewiesenen Radwegs. "Ich fahre ein paar Meter weiter auf dem Bürgersteig und überquere die Straße erst in Höhe der Ampelanlage an der Schillerschule", war von einigen zu hören.

Andere meinten, es sei sicherlich kein Problem, die Straßenseite zu wechseln, allerdings hätten dies einige Autofahrer, die aus der Ebertstraße kommen, noch nicht so richtig "auf dem Schirm", da sie nicht unbedingt mit Radlern rechnen könnten. Es gab aber auch einige, die meinten, man könne ja, zumindest aus Süden oder Norden kommend, problemlos abbiegen. Die Querung selbst könne zwar beim direkten Weg in den Schlossweg und umgekehrt helfen, aber dann sei eben Absteigen angesagt. "Klar, hin und wieder halten da mal die Autos, aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen", meinte eine Dame. Entspannt hat sich in der Zwischenzeit der Engpass in der kleinen Kurve, direkt am Schillerpark gelegen. Dort wurden vor etwa zwei Wochen die Parkmöglichkeiten aufgehoben und Schilder mit Halteverbot aufgestellt.

Nicht alle Verkehrsteilnehmer hielten sich allerdings in den ersten Tagen daran mit der Folge, dass doch einige Knöllchen verteilt werden mussten. Inzwischen hat sich dies jedoch herumgesprochen. Mit dem Wegfall des Parkens dort wurde der Bereich deutlich besser einsehbar.