Wiesloch. (pol/lyd) Der seit den Mittagsstunden aus der forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch entwichene Patient wurde gefunden und festgenommen, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde durch einen Zeugenhinweis in Wiesloch entdeckt. Er wird nun in die Obhut der behandelnden Ärzte des PZN zurückgegeben, so die Polizei weiter.

Zur Fahndung waren neben starken Einsatzkräften von Schutz- und Kriminalpolizei auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Fahndungsmaßnahmen wurden zwischenzeitlich zurückgenommen.

Update: Montag, 4. Oktober 2021, 18.37 Uhr

Patient aus geschlossener Abteilung des PZN geflohen

Wiesloch. (pol/mare) Ein Patient ist am Montagmittag aus der geschlossenen Abteilung der forensischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch geflohen. Das berichtet die Polizei.

Der Mann ist demnach in einer geschlossenen Rehabilitationsstation untergebracht. Gegen 13.30 Uhr nutzte er einen begleiteten Aufenthalt auf dem forensisch-psychiatrischen Bauernhof zur Flucht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte ist nicht auszuschließen, dass er andere Leute gefährden könnte.

Hinweise auf mögliche Orte, an denen er sich aufhalten könnte, sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften nach dem Mann, unter anderem mit einem Mantrailer, und bittet um Hinweise. Diese gehen per Telefon an 0621/174-4444.

Erst am Samstag war ein Mann aus dem PZN verschwunden.