Von Anton Ottmann

Wiesloch. "Die Gesellschaft hat sich dramatisch verändert, die Alten leben heute durchschnittlich 40 Jahre länger als frühere Generationen und junge Menschen kommen kaum nach." Mit dieser Bestandsaufnahme begann Dr. Henning Scherf, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Bremen, seinen Vortrag "Der Zusammenhalt der Generationen: Eine Antwort auf den demografischen Wandel" im Wieslocher Kulturhaus. Eingeladen hatte die Stadtbibliothek Wiesloch in Kooperation mit der VHS Südliche Bergstraße, der Buchhandlung Eulenspiegel, dem Stadtseniorenrat, Bürgertreff (Bütz) und dem Generationenbüro der Stadt. Bei der Begrüßung äußerste sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann sichtlich stolz über die zahlreichen Besucher und begrüßte den Gast als "prominentestes Mitglied einer Wohngemeinschaft".

Die gesellschaftlichen Veränderungen haben für Henning Scherf nichts Bedrohliches, er sieht auch keinen "Krieg der Generationen" am Horizont, wie manche Publizisten. Es gäbe viele Menschen mit "Lust auf das Leben im Alter", die ein Hobby ausbauen, studieren oder sich ehrenamtlich engagieren. Sich von der Gesellschaft abzumelden und vor dem Fernseher zu schlafen, sei der falsche Weg, sein Alter zu gestalten. Selbst Demenzkranke könnten noch singen, an Lieder erinnerten sie sich sehr lange.

Henning Scherf sprach die Besucher direkt an, lebendig und ohne Konzept, dafür aber mit vielen anschaulichen Beispielen. Er selbst ist überzeugt von seinem Lebensmodell als aktiver, mitten im Leben stehender Senior, der sich gerne über Althergebrachtes und Konventionen hinwegsetzt. Nach den Worten von Thomas Michael, dem Leiter der Stadtbibliothek, strahlt Scherf dabei "einen Wahnsinns-Optimismus" aus. Der 80-Jährige schreibt nicht nur Bücher mit Themen wie "Wer nach vorne schaut, bleibt länger jung" und "Das Alter kommt auf meine Weise". Er geht auf Vortragsreisen, liest Grundschülern und Senioren Geschichten vor und hilft bei Alltagsproblemen. Darüber hinaus engagiert sich Scherf zusammen mit seiner Frau Luise im Verein "Brot und Kunst für Nicaragua", den Dietmar Schönherr gegründet hat und dessen Ehrenvorsitzender er ist.

Ihm zufolge gibt es auch keine wirkliche Wohnungsnot, sondern Leerstand und Fehlbelegung, weil die Kinder, bedingt durch Studium und Beruf, wegziehen und die Eltern in viel zu großen Wohnungen zurückbleiben. Dem müsse man mit vielerlei Aktionen entgegenwirken: Es gelte, Nachbarschaften zu aktivieren. Alleinstehende könnten sich etwa gegenseitig zum Essen einladen, anderen bei Abwesenheit die Wohnung versorgen und füreinander einkaufen. Sie könnten auch Studenten und junge Familien aufnehmen, die für den Senior einkaufen und ihm die Handhabung des PC erklären, dafür aber von dessen reichem Erfahrungsschatz profitieren. Die Rolle der Oma und des Opas sei ein echtes Lebenselixier für ältere Menschen und sie müssten keine Angst mehr haben, in der Wohnung zu stürzen, ohne dass es jemand mitbekommt.

Über all das haben sich Henning Scherf und seine Frau schon vor rund 40 Jahren Gedanken gemacht, nachdem ihre drei Kinder zum Studium ins Ausland gegangen waren. Damals entstand die Idee des Mehrgenerationenhauses, in dem in unterschiedlich großen Wohnungen Senioren und junge Menschen unter einem Dach zusammenleben. Gäste sind willkommen, für sie gibt es extra Zimmer, und Enkelkinder können auch bei anderen Hausbewohnern ihre Zeit verbringen. Für Familienfeiern stehen Gemeinschaftsräume zur Verfügung, das Mittagessen werde für alle gekocht, es gebe ein gemeinschaftlich genutztes Auto und man könne sich jeden Tag zu den verschiedensten Unternehmungen treffen. Bei all dem gebe es keinen Zwang, jeder lebe in großer individueller Freiheit. Auf Nachfrage erklärte Scherf, dass es noch nie Schwierigkeiten mit den jungen Mitbewohnern gegeben habe, wenn, dann eher mit den älteren. Schon nach zwei Jahren habe man den ersten Todesfall gehabt. Die gemeinsame Betreuung der Sterbenden habe die Gemeinschaft ein ganzes Stück weit zusammengeschweißt.

Es war eine Fülle an Anregungen, die der Referent für ein sinnerfülltes Leben im Alter und die Umsetzung neuer Formen des Zusammenlebens in Wiesloch gab. Dass seine Vorträge Initialwirkung haben, bewies die Stellungnahme von Manfred Uhl, der Henning Scherf für seine Anregungen bei einem Vortrag in Walldorf vor drei Jahren dankte und berichtete, dass der Verein Wohnhof Walldorf gerade dabei sei, ein Mehrgenerationenprojekt umzusetzen.