Wiesloch. (hds) Es war ein Neujahrsempfang mit Rück- und Ausblick sowie einem Ehrengast der besonderen Art bei der TSG Wiesloch. In der Vereinsgaststätte am Stadion konnte TSG-Chef Manfred Walter viele Gäste begrüßen, darunter den SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Lars Castellucci und als Vertreterin der Stadt die stellvertretende Bürgermeisterin Jutta Hilswicht sowie Thomas Müller, den Vorsitzenden des Turngaus Heidelberg. Und als ganz besonderen Gast Christina Obergföll, die Weltmeisterin 2013 im Speerwerfen.

Vor dem Gespräch mit der erfolgreichen Athletin gab Manfred Walter einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Er erwähnte unter anderem die Meisterschaftsfeier des Vereins, die Sportlerehrung der Stadt und den Stadtlauf, dessen neue Strecke durch die Innenstadt führte. "Wir haben am Ferienspaß teilgenommen, bei ’Wein und Markt’ wieder unsere beliebte Tombola im Programm gehabt, das internationale Bacchus-Turnier zum Winzerfest ausgerichtet und wir konnten viele Mannschaften beim Handball-Cup der Metropolregion bei uns in Wiesloch begrüßen", informierte er. Ein besonderes Augenmerk richtete er auf die "Wiesel", das Inklusions-Handballteam der TSG. Walter erwähnte die Teilnahme zweier "Wiesel"-Sportler an den Special Olympics in Abu Dhabi, wo ein vierter Platz erreicht werden konnte und die "Wiesel"-Trainerin Jutta Wallenwein als Nationaltrainerin bestimmt wurde. "Das war für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis."

Fast 200 Übungsleiter engagierten sich 2019 im Verein und standen ihm in insgesamt 17.500 Übungsstunden zur Verfügung. Als einen "wichtigen Auftrag" für die TSG nannte Manfred Walter die Jugend. Fast 1200 Kindern und Jugendlichen biete man mit kompetenten Übungsleitern diverse Sportarten an. "Der Vereinsbeirat, dessen Vorsitzender ich bin, hat in intensiven Gesprächen und Sitzungen erreicht, das die Stadt mehr Geld für die Jugendarbeit der Vereine zur Verfügung stellt", sagte er. So würden beispielsweise weiterhin die Sporthallen für den Nachwuchs kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nach wie vor fehle es jedoch an Hallenkapazitäten. "Aber vielleicht tut sich ja da was in den kommenden Jahren."

Aber es gab nicht nur Positives zu berichten. Von April bis Oktober blieb die TSG-Gaststätte ohne Pächter, wodurch dem Verein Einnahmen aus dieser Quelle fehlten. Glücklicherweise habe man dann im Oktober einen Nachfolger gefunden. Im August 2019 verstarb Karl Walter, der seit 1957 TSG–Mitglied war und 33 Jahre im Vorstand des Vereins aktiv war, lange Jahre als erster Vorsitzender. "Karli hinterlässt eine große und schmerzhafte Lücke." Unerfreulich waren zudem aus Sicht des Vereinsvorsitzenden die Begleiterscheinungen bei der Reformierung der Beitragsstruktur, die letztendlich mehrheitlich abgelehnt wurde. Die persönliche Folge waren laut Manfred Walter mehrere anonyme Briefe an ihn mit dem Tenor "Man braucht Dich nicht in Wiesloch, hau ab". Dies habe ihn sehr beschäftigt. Dennoch bleibe viel Positives und dies gelte auch für das laufende Jahr. "Wir haben wieder viel vor", unterstrich Walter. Grußworte sprachen Jutta Hilswicht und Lars Castellucci, der sich in seinen Ausführungen insbesondere dafür stark machte, dass Kinder das Schwimmen lernen.

Dann stand der Ehrengast dieses Neujahrsempfangs im Fokus: Im Gespräch mit Christina Obergföll ging es zum einen um die sportlichen Erfolge der Speerwerferin, sie gab zudem noch einen Einblick in ihr Sportlerleben und ihre persönliche Art, sich zu motivieren. "Bereits mit neun Jahren habe ich die Olympischen Spiele im Fernsehen verfolgt und fasste bereits damals den Entschluss: ’Da will ich hin’, und letztendlich hat das ja auch geklappt", erzählte sie. Aus Offenburg angereist, gab sich die Sportlerin offen und berichtete von jenem Jahr 2013, das für sie zu einem Höhepunkt werden sollte: Gold bei den Weltmeisterschaften. Bereits 2005 reichte es trotz eines Europarekords – sie warf erstmals über 70 Meter weit – "nur" zu Silber. 2008 stand sie bei der Olympiade in Peking als Dritte auf dem Treppchen, wurde Jahre später jedoch zur Zweiten gekürt. Der Grund: Eine russische Sportlerin war des Dopings überführt worden und musste ihre Medaille zurückgeben.

"Ich habe mit kleinen Schritten meine Karriere aufgebaut", so Christina Obergföll. Sie startete in der Jugend zunächst im Mehrkampf, um sich dann mit 17 Jahren ganz auf den Speer zu konzentrieren. Das war eine gute Entscheidung, denn es folgten viele Titel, tolle Platzierungen und besondere Auszeichnungen. So wurde sie 2013 zur "Sportlerin des Jahres" in Deutschland gewählt. Und im selben Jahr heiratete sie auch. Wichtig sei es, seine persönlichen Ziele zu planen, diese aber realistisch einschätzen und konsequent umsetzen, verriet sie. Dies sei ihr persönliches Erfolgsgeheimnis. Und man müsse lernen, mit Niederlagen umzugehen. 2016 beendete Christina Obergföll ihre sportliche Laufbahn.