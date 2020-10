Wiesloch. (hds) In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats präsentierte Kämmerin Petra Hoß den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr, der bei einer Gegenstimme von FDP-Rat Thorsten Krings mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Wie Hoß ausführte, rutscht der ursprünglich geplante Haushaltsüberschuss von etwas mehr als 912.000 Euro in die roten Zahlen und weist jetzt im Gesamtergebnis einen Fehlbetrag von knapp 223.000 Euro auf, die Veränderungen belaufen sich somit auf 1,1 Millionen Euro.

"Die Kreditermächtigung mussten wir von 17,5 Millionen Euro auf 20,1 Millionen Euro hochsetzen. Damit ist der mögliche Kreditrahmen vollkommen ausgeschöpft", erklärte Hoß, die bereits im Juli auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie hingewiesen hatte. Statistisch entfallen auf jeden Wieslocher Bürger somit Schulden von 1500 Euro. Der landesweite Durchschnitt für kreisangehörige Städte und Gemeinden liegt bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1068 Euro, die Weinstadt ist in diesem Bereich deutlich darüber. "Aufgrund der erheblichen, finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt bestellt die gesetzliche Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen", so Hoß.

Bezüglich des Ergebnishaushalts verwies die Kämmerin auf verschiedene Lockdown-Maßnahmen, die coronabedingt zu Mehraufwendungen auf der einen und geringere Einnahmen auf der anderen Seite geführt hätten. Betroffen waren vor allem Schulen, Kindertagesstätten und das Palatin. Auch die Steuerschätzungen mussten nach unten korrigiert werden. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln aus dem Stabilitäts- und Zukunftspakt habe man die Verluste nur zum Teil abdecken können. "Insgesamt beliefen sich die Belastungen wegen Corona auf 1,9 Millionen Euro, wir konnten jedoch noch etwa 800.000 Euro zusätzlich einsparen, indem wir Einzelprojekte gestrichen und Sparvorschläge aus den städtischen Fachgruppen umgesetzt haben, um so auf den Fehlbetrag von 1,1 Millionen Euro zu kommen."

Diese Situation habe sich auch auf den Finanzhaushalt ausgewirkt: Von dem geplanten Überschuss in Höhe von 3,3 Millionen Euro verblieben nur noch knapp 109.000 Euro. "Wir haben somit im Bereich der Investitionstätigkeit keinen Spielraum mehr", mahnte Hoß. Man habe daher Projekte mittelfristig verschieben müssen. Wegen der weiteren Kredite, die aufzunehmen seien, steige der Schuldenstand der Stadt bis zum Ende des Jahres von 37,1 Millionen Euro auf 54,7 Millionen Euro an. Allerdings bleibe man dabei, anfallende Elternbeiträge für die Monate Mai und Juni im Bereich der Kindertagesstätten nicht nachzufordern und die Jugendförderung in gleicher Höhe wie im Vorjahr ausgezahlt.