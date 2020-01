Wiesloch. (hds) Beim Neujahrsempfang der Stadt im Minnesängersaal des Palatins wurde Informatives geboten, ergänzt mit begeisterndem Gesang der Gruppe "ARTverwandt". Oberbürgermeister Dirk Elkemann nutzte vor fast 250 Gästen die Gelegenheit, nicht nur einen Rückblick über die Geschehnisse des zurückliegenden Jahres in der Weinstadt aus Sicht der Verwaltung zu präsentieren, er präsentierte auch die persönliche Halbzeitbilanz seiner bisherigen Amtszeit. "Ich gehe jeden Morgen gerne ins Rathaus", unterstrich er seine Einstellung und fügte hinzu: "Die Arbeit als Oberbürgermeister mit der Vielzahl von Themen und der zeitlichen Beanspruchung ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig." Die Tätigkeit in ihrer Gesamtheit lasse sich unter dem Spruch "ein Teil des Gehalts ist Schmerzensgeld – mit wechselnden Anteilen" zusammenfassen. Dennoch: Trotz der herausfordernden und verantwortungsvollen Aufgaben bleibe er dabei – es mache Spaß.

Sorgten für Kurzweil beim Neujahrsempfang der Stadt Wiesloch: Kinder der VHS-Kinderkunstschule (links) und das Vokalensemble „ARTverwandt“ aus St. Leon-Rot. Fotos: Pfeifer

Begrüßt wurden die Gäste traditionell von den beiden Bezirksschornsteinfegern Volker Jobst und Martin Breitschopf, die als Glücksbringer gute Wünsche für das neue Jahr aussprachen. Gekommen waren unter anderem die Walldorfer Bürgermeisterin Christiane Staab, der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein, die Ehrenbürger Dr. Helmut Bergdolt und Rainer Kircher sowie Mitglieder des Gemeinderats und der beiden Ortschaftsräte.

Nach dem fulminanten Auftritt des A-Cappella-Ensembles "ARTverwandt", einer Gruppe aus St. Leon, die Kunst und verwandtschaftliche Bindung unter einem "gesanglichen" Hut vereinen, und der Darbietung des Liedes "Mit einem Lächeln", eines Demokratiesongs von der Kinderkunstschule der Volkshochschule Südliche Bergstraße, umriss Elkemann die Aufgaben, die er vor seinem Amtsantritt vor vier Jahren in den Mittelpunkt gerückt hatte. "Wichtig war mir, und so bin ich auch angetreten, ein städtebauliches Entwicklungskonzept auf den Weg zu bringen, den Leerstand am einstigen Dannheimer zu beseitigen und die Gewerbefläche südlich des Bahnhofs zu vermarkten.

Mitunter habe sich herausgestellt, dass der "gedankliche Sprung vom Abstrakten hin zur konkreten Umsetzung" sich doch als schwierig erwiesen habe. Er nannte dabei die Bemühungen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Es herrsche zwar einhelliger Konsens darüber, aber sobald größere Gebäudekomplexe in unmittelbarer Nachbarschaft von Anliegern vorgeschlagen würden, rege sich Widerstand der unmittelbar Betroffenen. "Es muss unser Ziel sein, über eine möglichst große Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen eine breite Übereinstimmung zu erzielen, was für Wiesloch die besten Ziele sind", so der OB. Beim Stadtentwicklungskonzept "INSEK 2030+" habe man zwar das Rad nicht neu erfunden, da viele Themen bereits präsent gewesen seien. Das große Verdienst des Konzepts sei jedoch, alle relevanten Kriterien in einem Papier zusammenzuführen und konkrete Handlungsfelder für die Zukunft zu benennen. "Wer Bürgerbeteiligung ernst nimmt, kommt nicht umhin, das Erarbeitete nun als Leitfaden für die weitere Entwicklung der Stadt zu beachten", appellierte er insbesondere an die Mitglieder des Gemeinderats.

Breite Übereinstimmung ist das Ziel

Mit dem alsbald fertiggestellten "Kubus am Adenauer" sei man auf dem richtigen Weg. Auch wenn nicht jeder von der angekündigten Belegung vollkommen begeistert sei, könne man doch jetzt – gerade im Hinblick auf die Belebung der Innenstadt – optimistisch in die Zukunft blicken. "Ich für meinen Teil bin jedenfalls davon überzeugt, dass sich dies positiv auf den vorhandenen Einzelhandel auswirken wird." Noch keinen Vollzug könne er, trotz intensiver Bemühungen, in Sachen Metropolpark am Bahnhof vermelden. Aber auch hier zeichne sich eine Lösung ab, denn es sei inzwischen ein Investor gefunden worden, der das gesamt Areal (20.000 Quadratmeter) kaufen und entwickeln möchte. Ein entsprechendes Konzept sei bereits mit dem Gemeinderat abgestimmt.

Rückblickend auf seine bisherigen vier Jahre nannte Elkemann als einen Schwerpunkt die Bildungspolitik und den damit verbundenen Neubau der Gemeinschaftsschule sowie die Sanierung der Realschule. "Es war eine schwere Entscheidung im Gemeinderat, müssen wir doch alleine für die Gemeinschaftsschule und den Bau des Fachklassentraktes 20 Millionen Euro aufwenden", erinnerte er. Mit den Baumaßnahmen liege man erfreulicherweise sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen. Ebenfalls umfangreiche Investitionen seien im Bereich Kindergärten getätigt worden. Engpässe habe man inzwischen behoben, und auch dies habe man nur mit erheblichen finanziellen Aufwendungen verwirklichen können.

Ein weiterer Schwerpunkt in seinem Rückblick war das breite Engagement vieler Gruppen und einzelner Bürgerinnen und Bürger. In diesem Zusammenhang erinnerte er an eine "kraftvolle Kundgebung" gegen Aufrufe oder gar tätliche Angriffe einzelner gegen Ausländer. "Hier hat die Wieslocher Bevölkerung die richtigen Antworten gefunden", zeigte er sich erfreut.

Es folgte ein Loblied auf die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglieder in unzähligen Einsätzen, und dies auch bei Hochwasser, ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hätten. Außerdem streifte er die Verbesserungen beim Ausbau eines schnellen Internets, und zählte die unterschiedlichen Veranstaltungen auf, bei denen die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt und Kommunikation bestanden habe. "Das Winzerfest hat mit dem Weindorf ein neues Gesicht bekommen, der Weihnachtsmarkt hat sich toll entwickelt und wir konnten in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Jubiläen feiern, so unter anderem 725 Jahre Schatthausen, 50 Jahre Musikschule und VHS", zählte er auf.

Alle Aktivitäten habe er nicht alleine stemmen können. "Ohne eine Vielzahl von Unterstützern, allen voran eine tatkräftige Verwaltung und ein überwiegend konstruktiver Gemeinderat, wäre dies alles nicht möglich gewesen." Allerdings könne man sich nicht zurücklehnen. Einiges sei noch nicht gelungen oder noch nicht vollendet.

Bevor Elkemann mit den Besuchern auf das neue Jahr anstoßen durfte, stand nochmals "ARTverwandt" auf der Bühne, ehe es zum Umtrunk in das Foyer ging. Zuvor hatte Elkemann allen "Zufriedenheit und Glück und vor allem Gesundheit" gewünscht.