Coronabedingt fiel eine große Eröffnung des „Mosaik-Projekts“ aus. Dafür gab es Musik am offenen Fenster – so, dass man auch vom Adenauerplatz aus zuhören konnte. Foto: Pfeifer

Von Sophia Stoye

Wiesloch. Es ist vor allem die Vielfalt, die Ingo Franz in die Wieslocher Schlossstraße 8 bringen möchte. Das Nachbargebäude der RNZ-Redaktion Wiesloch/Walldorf ist ein ehemaliger Gastronomiebetrieb, in dem jahrelang unterschiedliche Pächter ein und aus gingen. Jetzt gibt es einen neuen Vermieter – den Verein Diakonische Hausgemeinschaften Heidelberg – und der hat Großes vor:

"Wir wollen ein Mosaik von zivilgesellschaftlichen Organisationen schaffen, die sich unterschiedlich engagieren", erklärt Vereinsvorstand Ingo Franz im Gespräch mit der RNZ. Konkret sollen zum einen die ehemaligen Gastronomieräume im Untergeschoss verschiedenen Gruppen und Vereinen zur Verfügung gestellt werden, um im besten Fall ihr Engagement zusammenzubringen. Zum anderen werden die insgesamt acht Appartements im oberen Geschoss für einen vergünstigten Preis an Menschen vermietet, "die es sonst auf dem angespannten Immobilienmarkt schwer haben", erklärt Franz. "Es soll ein Raum für Begegnung werden."

Die Wohnungen sind bereits seit einem Jahr vermietet, ihre Mieter sind ganz unterschiedlich: "Wir haben zum Beispiel drei Geflüchtete, eine große Familie oder Leute, die sich gerade in einer Übergangsphase befinden", so Franz. Auch zwei Krankenschwestern im Nachtdienst, Altenpfleger oder eine Frau, die mit ihrem Unternehmen gescheitert ist, kommen dort unter. Bei so unterschiedlichen Geschichten und Hintergründen könne es oft zu Konflikten kommen, erklärt Franz, deshalb moderiere der Verein das Zusammenleben im Hintergrund.

"Es braucht diese Sozialraummoderation, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, an denen vielfältige Wohnprojekte auch scheitern", erklärt der Vorsitzende, der zehn Jahre lang das Mehrgenerationenhaus in Heidelberg leitete. Die Konflikte bauschten sich auf, wenn man nicht miteinander sprechen könne: "Es profitieren alle davon, wenn die Vielfalt anfängt, vielstimmig zu singen. Da bedarf es aber manchmal einen Dirigenten, der die Klänge zusammenbringt", so Franz.

Im Laufe der Monate hat es ihm zufolge auch schon Menschen gegeben, die sich nicht an die Wohngemeinschaft haben anpassen können, aber auch aus sehr schwierigen Situationen kommen. Für die sucht der Verein dann andere Unterbringungsmöglichkeiten.

Ganz umsonst sind die Wohnungen der Schlossstraße 8 auch für Bedürftige nicht. "Weil es sonst die Tendenz gäbe, das Haus nicht zu würdigen", so Franz. Zudem müsse der Eigentümer Christian Horsch als Vermieter an den Verein und der Verein selbst als Zwischenvermieter seine Unkosten decken. Ein gewisses Minus bleibt dabei für den Verein, der sich vor allem aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert, aber trotzdem.

"Wenn man diese Lücken nicht ausgleicht, fallen die Menschen nochmal drei Etagen tiefer", erklärt Franz und lobt Horsch als großzügigen Vermieter: Neben dem Mietnachlass habe er dem Verein bei der Auswahl der Mieterinnen und Mieter ausreichend Zeit gelassen – obwohl das für ihn finanzielle Einbußen bedeutete.

Auch die Gastronomieräume im Untergeschoss mit einer großen Küche, einem Innenhof und einem großen Fenster zum Adenauerplatz hin gibt es nicht umsonst: Will eine Gruppe oder ein Verein die Räume für einen gemeinnützigen Zweck mieten, kostet die Miete pro Person einen Euro. Ansonsten müsse der normale Kostensatz bezahlt werden, berichtet der Vereinsvorsitzende.

In der Vergangenheit war die Schlossstraße 8 schon als "Haus der Vielfalt" unter einem anderen Verein bekannt, in dem ein Zentrum für interkulturelle Kommunikation geschaffen werden sollte. Laut Franz scheiterte aber das Vorhaben, weil es sich nur in eine Richtung entwickelt hatte. Aktuell befindet sich das neue Projekt der Diakonischen Hausgemeinschaften noch in einer offenen Planungsphase, Anfang Februar will sich der Verein mit anderen in Wiesloch Engagierten zusammensetzen und die künftige Zusammenarbeit besprechen. "Wir wollen keine Konkurrenz sein, wir wollen ein nachbarschaftliches Miteinander", betont Franz.

Eine konkrete Zielgruppe soll das Projekt in der Schlossstraße 8 nicht ansprechen. "Wir halten eine Zielgruppendefinition für unnötig", so Franz. Die beste Hilfe sei das Zusammenleben und wenn man da nur bestimmte Gruppen anspreche, entstehe eine Einbahnstraße, in der immer nur einseitig geholfen werde. "Es sollen alle voneinander profitieren."

Info: Wer sich für das Projekt interessiert, kann sich bei Ingo Franz melden unter Telefon 01 51/27 55 00 00.