Wiesloch/Tampere. Der Wieslocher Muhammed Özdemir ist schon seit 2012 bei der TSG Wiesloch und hat in jungen Jahren mit dem Wettkampfsport begonnen. Jetzt ist er erneut Karate-Europameister in der Klasse "Junioren bis 61 Kilogramm". Schon 2020 hatte er sich den Titel gesichert und damit einen der größten Siege in seiner jungen Laufbahn gefeiert.

Mit 1:0 gegen Celal Hasan Yildrim aus der Türkei, 4:0 gegen Orel Goren aus Israel und 1:0 gegen Georgios Baliotis aus Griechenland, kämpfte er sich mit Übersicht ins Poolfinale. Hier traf er auf den Rumänen Erhan Tornaci, der den einzigen Gegenpunkt des Turniers setzten konnte. Am Ende stand es jedoch 3:1 für Muhammed Özdemir, der erneute Finaleinzug war damit sicher. Hier traf er auf Akhmed Akhmedov aus Russland. Die beiden konkurrieren seit 2018, doch seit der Youth League in Kroatien 2019 hat Muhammed Özdemir die Nase vorne. So auch bei der EM: Mit 1:0 sicherte sich Muhammed in einem sehr überlegt geführtem Kampf den Titel.

Der Europameister kämpft nur noch dieses Jahr bei den "Junioren bis 61 Kilogramm". Bereits im nächsten Jahr wechselt er zu den "U21 und Senioren bis 67 Kilogramm". Daher muss sich seine Leistung deutlich stabilisieren, denn der Sprung wird größer ausfallen als der von den Jugendlichen zu den Junioren. Dann bleiben drei Jahre, für den Weg an die internationale Spitze der Senioren.