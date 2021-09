Wiesloch. (seb) Alles, überall, und das schneller: Ehrgeizige Ziele formulierte Katrin Göring-Eckhardt, Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, beim gestrigen Wahlkampfauftritt gemeinsam mit dem Grünen-Bundestagskandidaten Jürgen Kretz in Wieslochs Innenstadt.

"Wir Grünen sind Streber", gab sie augenzwinkernd als einen Grund an, warum man Druck mache. Vor allem aber sei es der Klimawandel, wegen dem ihre Partei, sollte sie künftig mitregieren, ein "Sofortprogramm für alle Sektoren" angehen wolle. Mehr erneuerbare Energien, schnellerer Kohleausstieg, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Naturschutz in der Landwirtschaft, zügige Gebäudemodernisierungen, höhere Effizienz: Die Grünen wollten sofort für klare Verhältnisse sorgen, so Göring-Eckhardt. Das gebe auch der Wirtschaft die gewünschte Sicherheit – sie zeigte sich zuversichtlich, dass Autoindustrie und andere Branchen die Zeichen der Zeit erkannt haben und nur noch auf die passenden Rahmenbedingungen warten.

Im Gespräch mit Katrin Göring-Eckhardt zeigte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann sich bereit für die Energiewende. Foto: Pfeifer

"Mit Mut und Optimismus" wolle ihre Partei vorangehen, so Göring-Eckhardt: Mit Blick auf die Starkregenkatastrophen, Dürresommer und "mehr Hitze- als Verkehrstote" betonte sie, dass die Energiewende sicher alles andere als einfach, dafür teuer werde, "aber das teuerste wäre, nichts zu tun oder zu langsam zu handeln".

Die Akzeptanz etwa von Windkraft meinte sie mit Modellen, bei denen die Bürgerschaft von dieser Form der Energieerzeugung profitiere, steigern zu können. Zu befürchtende soziale Ungerechtigkeiten wollten die Grünen zudem finanziell ausgleichen, "ein kleinerer ökologischer Fußabdruck soll sich lohnen".

"Wir sind elektrisch durch Deutschland unterwegs", blickte Göring-Eckhardt auf den Wahlkampf-Tourbus: "Es funktioniert." Aus dem Publikum kam der Vorwurf, dass selbst mit dem Grünen-Wahlprogramm die Klimaziele nicht erreicht werden könnten. Die Bundestagsabgeordnete wiederum meinte unverzagt, dass mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung mehr erreicht werden könnte, als erwartet, und das schneller.

Eine Frage eines Besuchers betraf Bundeswehreinsätze wie in Afghanistan. Göring-Eckhardt sprach von der Verantwortung, die Deutschland zu tragen habe, und erklärte, dass jeder angedachte Einsatz gründlich geprüft werden müsse. Pauschal Ja oder Nein könne sie nicht sagen.

Der Besuch in Wiesloch galt auch der ersten Tankstelle der Welt, der Stadtapotheke, wo einst Bertha Benz 1888 Ligroin für den pferdelosen Wagen ihres Mannes erwarb. "Die jüngeren unter uns werden irgendwann fragen: Tankstelle? Was ist das?", schmunzelte Göring-Eckhardt. Oberbürgermeister Dirk Elkemann zeigte sich bereit für die Energiewende, "wir haben die erste, bei uns soll aber sicher nicht die letzte Tankstelle sein". Jutta und Adolf Suchy nahmen die Grünen-Delegation auf einen historischen Streifzug mit. Ins Gästebuch schrieb Katrin Göring-Eckhardt: "Wie wunderbar, dass Sie die Erinnerung an die mutige Bertha wachhalten."

Im Gespräch mit OB Elkemann und Uwe Dörner vom Wieslocher Stadtmarketing ging es auch um die Coronamaßnahmen, gerade das schwierige Kontrollieren der "Geimpft, genesen, getestet"-Regeln. Jutta Schmidt vom Damenmodegeschäft "Madame" und Michael Weiß ("Panama Outdoor") schilderten, wie sie die Coronakrise – "eine schwere Zeit" – erlebt hatten. Göring-Eckhardt ermutigte sie, weiterzumachen: "Eine Innenstadt lebt vom inhabergeführten Einzelhandel", war man sich einig.

Katrin Göring-Eckhardt hob die Bedeutung der Bundestagswahl am 26. September hervor und ermutigte junge Menschen, ihre Eltern und Großeltern zu bewegen, im Interesse ihrer Kinder und Enkel zu wählen. Jürgen Kretz verwies auf die "wichtigen Hebelstellungen", die jetzt nötig seien, bei denen man aber vor allem den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht vernachlässigen dürfe.