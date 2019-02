Comedian Mirja Boes hatte schnoddriges Kölsch im Gepäck - was in Wiesloch nicht bei jedem gut ankam. Foto: Lisa Wieser

Von Lisa Wieser

Wiesloch. Wenn eine Frau, sagen wir mal im mittleren Alter, von "Abschied" redet, muss das nichts Dramatisches bedeuten. Kennt man ja, ist halt so eine Lebensphase, in der man erste Bilanzen zieht, denen, je nachdem wie sie ausfallen, einige Ideen folgen. Auch in der neuen Show "Auf Wiedersehen! Hallo!" von Mirja Boes und der Band "Honkey Donkeys", die jetzt im Palatin Wiesloch zu sehen war, ging es um "Abschiede, um wiederzukommen".

Das Publikum freute sich auf einen knalligen Abend, war entsprechend gut gelaunt, und bevor man nach dem lautstarken Trailer vorab überhaupt kapierte, was im Einzelnen mit "Auf Wiedersehen! Hallo!" gemeint ist, kommt Mirja Boes auch schon auf die Bühne und redet, redet, redet. Das kann sie ja in ihrem schnoddrigen Kölsch. Aber dass es schließlich umgehend gefühlte zehn Minuten detailgenau um eine eigens miterlebte Darmspiegelung geht, das hat dann schon etwas überrascht. Mirja Boes kennt nichts, nachdem sie wieder "saniert" ist, geht es um - genau: Abschied! "Abschied nehmen ist ja nicht immer schlimm", philosophiert sie, " zum Beispiel vom Zahnarzt oder Chef oder von der Schwiegermutter ..." Und manchmal sei auch der Abschied von guten Vorsätzen, nervenden Kindern und Männern im Allgemeinen durchaus zu verkraften.

Dann fragt die Komikerin forsch die Männer im Publikum, wer einen besonderen Vornamen hat. Einige werden ihr zugerufen, passen aber leider nicht so, sind zu lang (ein Alf oder Ulf oder Udo war nicht dabei), weil - Achtung, jetzt kommt die Lösung - Mirja Boes liebend gerne Männernamen in den Schnee pinkelt, aber bei einem Alex-Ralf dann doch nicht mithalten kann, weil es dafür schlicht nicht ausreicht. Boes ist schon recht mutig, das muss man ihr lassen. Auch wie sie auf der Bühne herumhoppelt, das Publikum immer wieder animiert mitzumachen, es zu Lachsalven verführen möchte und sich weitere gefühlte zehn Minuten ausführlich darüber auslässt, was frau an ihren "Tagen" alles so mitmachen muss. So ging es weiter und weiter im Programm. Und Mirja Boes redet schnell, schneller, am schnellsten.

Zu erwähnen sei noch die Band, die sie mitbrachte. Ohne Frage: Die "Honkey-Donkeys" rissen den Abend raus. Gute Musik, gut gemachte Persiflagen. Zuerst als Wildecker Herzbuben, dann als Udo Lindenberg, Ramstein, Elvis Presley und Rapper B.

Das Publikum zeigte sich teilweise verhalten (besonders die Männer), teilweise gab es auch herzerfrischendes Lachen. Die Erkenntnis des Abends: Vielleicht ist es manchmal wirklich notwendig, von etwas Abschied zu nehmen, um sich neu zu erfinden.