Wiesloch. (hds) Der Trend nach ganztägiger Betreuung an Grundschulen hält unvermindert an. Im jetzt zu Ende gehenden Schuljahr besuchten von den insgesamt 957 Grundschülern in Wiesloch und den Stadtteilen bereits 26 Prozent eine Ganztagsschule. Aber im neuen Schuljahr haben sich bereits 35 Prozent der Eltern der 251 gemeldeten Schulanfänger für eben den Ganztagszug entschieden.

Dies hat Auswirkungen insbesondere für die Maria-Sibylla-Merian-Schule. Wie Iris Aenis vom Fachbereich Bildung und Schulen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales berichtete, muss speziell hier improvisiert werden.

Denn: Wenn es im September wieder losgeht, muss an der Merian-Schule, der einzigen Ganztagsschule im Stadtgebiet, vierzügig gefahren werden. Da derzeit die sogenannten "Klassenteiler" mit 28 Kindern festgelegt sind, muss bei einer Anmeldezahl von 86 ein vierter Klassenzug eingerichtet werden.

"Wir haben diese Entwicklung bereits im Schulbericht 2018 prognostiziert", erläuterte Aenis im Ausschuss. Die Situation habe man ausgiebig mit der Schulleitung erörtert. Aufgrund der derzeitigen Finanzsituation in Wiesloch und der damit verbundenen Haushaltssperre könnten kurzfristig keine baulichen Veränderungen an der Schule vorgenommen werden.

Wie Schulleiterin Simone Starke ergänzte, wäre man bereit, zunächst die zusätzliche erste Klasse in einem der Ganztagsräume zu unterrichten. Die Versorgung mit Essen in der Mensa könnte durch eine Aufteilung der Klasse auf die bestehenden drei Schichten ermöglicht werden. Und zudem müsste eine Inklusionsklasse eingerichtet werden: Das wird vom Schulamt forciert. Auch die Schulleitung steht dieser Entwicklung positiv gegenüber, da sich die Inklusion an der Merianschule bestens bewährt habe. Mit Blick auf das kommende Jahr jedoch sind andere Lösungen gefordert.

"Als Übergang geht die jetzige Regelung zwar, aber im Spätsommer 2021 müssen wir uns um Veränderungen Gedanken machen, sollte der Bedarf an einer Ganztagsschule weiter ansteigen", gab Aenis zu bedenken. Dann müssten für die Klassen 1 und 2 zusätzliche Klassenräume geschaffen werden und in Sachen "Mensa" bestehe ebenfalls Handlungsbedarf. Dann will man zu Containern greifen, die notwendigen Kontingente stehen ab 2021 zur Verfügung. Sie befinden sich derzeit noch an der Realschule, werden jedoch nach Abschluss der dortigen Umbau- und Sanierungsarbeiten "frei". Zudem befinden sie sich im Eigentum der Stadt. Auch ein Container an der Grundschule Frauenweiler wird frei.

"Wir werden uns in den kommenden Jahren auf einige Veränderungen einzustellen haben", so Aenis im Gespräch mit der RNZ. Ein Thema ist dabei der Wechsel vom einen in den anderen Schulbezirk. Hier wurden in den zurückliegenden Monaten Fluktuationen registriert. So wechselten 19 Kinder aus dem Bezirk der Merianschule in andere Grundschulen, allerdings kamen insgesamt 26 Kinder auch aus diesen Schulen zur Merianschule.

"Wir beobachten ein wachsendes Interesse an dem Ganztageszug", sagte Iris Aenis. Dies liege vor allem am pädagogischen Konzept, denn im Gegensatz zur reinen Kernzeitbetreuung wird ganztags ein regulärer Unterricht geboten. Es sei laut Aenis heute für Eltern jederzeit möglich, ihre Kinder auf eine Ganztagsschule zu schicken: "Der Wunsch alleine reicht aus, es bedarf keinerlei zusätzlicher Begründung", informierte sie.

Die Containerlösungen an der Merianschule könnten zwar zunächst einmal Abhilfe schaffen, allerdings sei zu beachten, dass sie nicht den Vorschriften bezüglich Energieeinsparung entsprechen würden und die Baugenehmigung, also die Verweilzeit vor Ort, auf zwei Jahre befristet sei. Bei längeren Standzeiten wäre eine eigene Dämmung erforderlich – und die müsste aus wirtschaftlichen Gründen geprüft werden. Aenis führte weiter aus, in den Schulbezirken Merianschule und Grundschule Frauenweiler müsse in den kommenden Jahren mit steigenden Schülerzahlen gerechnet werden.

Neue Baugebiete und bereits geplante Mehrfamilienhäuser würden sicherlich gerade Familien mit Kindern anziehen, die mit einem entsprechenden schulischen Angebot zu versorgen seien. "Sollte es sich bei der gestiegenen Nachfrage nach Ganztagsangeboten dann tatsächlich um einen kontinuierlichen Trend handeln, müssen wir uns um eine Ausweitung Gedanken machen", sagte Aenis.

Beim Blick auf die Angebote in den Kindertagesstätten ist das bereits absehbar: "Hier steht die Ganztagsbetreuung hoch im Kurs." Aenis belegte dies mit Zahlen. Im Bereich der über Dreijährigen betrage der Anteil an Ganztagsplätzen derzeit 42 Prozent, bei den kleineren Kindern sind es sogar 51 Prozent. Es müsse davon ausgegangen werden, dass mit der Einschulung dieser Kinder diese Ganztagsbetreuung auch in der Grundschule erwünscht sei.