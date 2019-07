Der "Entstördienst" der Netze BW arbeitete am beschädigten Stromkabel in der Wieslocher Schlossstraße. Foto: Rößler

Wiesloch. (rl/rö) Zu einem Stromausfall in der Innenstadt kam es am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr. Bei Bauarbeiten in der Schlossstraße hatte ein Bagger am frühen Nachmittag offenbar eine Stromleitung in Höhe der Hausnummer 5 beschädigt. Der Bagger hatte ein in der Erde liegendes 400-Volt-Niederspannungskabel erwischt. Zu einem direkten Stromausfall hatte der Schaden danach zunächst nicht geführt.

Erst kamen Spezialisten der Netze BW vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Diese entschieden, die beschädigte Leitung in der Schlossstraße für die Reparatur gegen 14 Uhr abzuschalten. Der "Entstördienst" der Netze BW leistete ganze Arbeit und ließ sich auch von den zahlreichen Nachfragen der betroffenen Anwohner nicht aus der Ruhe bringen.

Um möglichst viele Haushalte am Netz zu halten, wurden die Stromverbindungen umgeleitet. Der Stromausfall dauerte eine gute Stunde. "Gegen 15 Uhr waren alle Haushalte wieder mit Strom versorgt", sagte die Pressestelle von Netze BW auf Anfrage. Die Unterbrechung betraf 13 Häuser in der Schloss- und Hauptstraße.

Darunter auch die Redaktion und Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung in Wiesloch. Auch hier wurden gegen 14 Uhr die Bildschirme dunkel und die Telefone blieben stumm. Gegen 15 Uhr konnte dann die Arbeit an der Mittwochsausgabe weitergehen.