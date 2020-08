Wiesloch. (RNZ) Ministerpräsident Winfried Kretschmann besucht am 24. September den Rhein-Neckar-Kreis und nimmt sich am Abend ab 19.30 Uhr Zeit für einen Bürgerdialog im "Palatin". Hierzu lädt Landrat Stefan Dallinger Interessierte herzlich ein. Da wegen der Corona-Pandemie besondere Hygienevorschriften gelten und nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen im Palatin zur Verfügung steht, ist eine Anmeldung über die Webseite des Kreises zwingend erforderlich.

Zusätzlich wird der Bürgerdialog per Livestream im Youtube-Kanal des Rhein-Neckar-Kreises übertragen. Ebenso besteht die Möglichkeit, unter oeffentlichkeitsarbeit@rhein-neckar-kreis.de im Vorfeld Fragen an den Ministerpräsidenten einzureichen, die in einer moderierten Talkrunde thematisiert werden sollen.

Info: Anmeldung unter www.rhein-neckar-kreis.de/buergerdialog