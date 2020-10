Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Mittel in Höhe von 40.000 Euro sind im Wieslocher Haushalt des laufenden Jahres für die Ausarbeitung eines Radwegekonzeptes vorgesehen, ein Fachbüro wird sich darum kümmern. Dieser Verwaltungsvorschlag wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mehrheitlich angenommen.

Ziel ist es, zunächst den Ist-Zustand zu analysieren und in einem weiteren Schritt die Ortsteile Frauenweiler, Baiertal und Schatthausen besser anzubinden sowie die bestehenden Strecken zu optimieren. Aber auch die Kernstadt wird im Fokus der Untersuchungen stehen: Insbesondere soll es darum gehen, die Neubaugebiete in das Konzept mit zu integrieren, aber auch bestehende Radverbindungen – so die Vorstellungen – müssten eine "gute Wegeführung" garantieren, um so auf mehr Akzeptanz bei den Radfahrerinnen und Radfahrern zu stoßen.

Wie Stefanie Ihrig seitens der Verwaltung in der Sitzung ausführte, gehe es speziell darum, "alltagstaugliche Streckenverläufe" in die Ausarbeitung mit aufzunehmen und die sogenannten Mobilitätsgewohnheiten – also wer fährt wie von wo nach wo – zu berücksichtigen. Außerdem soll, so die Vorgabe, die Nutzung von Lastenfahrrädern und die steigende Tendenz in Richtung E-Bikes miteinbezogen werden. "Bei den Planungen sind auch mögliche Standorte für Mobilitätsstationen vorgesehen, um dort Räder auszuleihen,", so Ihrig. Ebenso sollen Möglichkeiten für Abstellplätze und Servicestationen in die Untersuchungen einfließen. Auch sei zu prüfen, inwieweit Verbindungen und Anschlüsse an das überörtliche Radwegenetz zu den Nachbargemeinden hergestellt werden können.

Bereits vor etwa einem Jahr wurde, auf Antrag der Grünen, beschlossen, die Radwege in und um die Weinstadt herum zu überarbeiten. Wenig später wurde dies jedoch zurückgestellt, da man zunächst abwarten wollte, bis die Rahmenbedingungen für die geplante Radschnellverbindung Heidelberg – Bruchsal, in Bezug auf das Mittelzentrum Wiesloch/Walldorf, feststehen würden. "Das hat sich jedoch verzögert, so dass wir jetzt für Wiesloch selbst mit dem eigenen Radwegenetz beginnen sollten", so die Argumentation in der Vorlage.

Jedoch, und dies sei wichtig, werde man das Fachbüro beauftragen, die weitere Entwicklung hinsichtlich der Radwegeschnellverbindung und den dann festgelegten, tatsächlichen Streckenverlauf, in die eigenen Überlegungen mit einzubinden. Als "nicht nötig und übertrieben" bezeichnete Fritz Zeier (Freie Wähler) den jetzt vorgestellten Vorschlag und auch Stefan Seewöster (Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL) sah dies so. "40.000 Euro sind bei unserer derzeitigen Haushaltslage zu viel Geld", argumentierte er. Wie Oberbürgermeister Dirk Elkemann dazu ausführte, sei es nunmehr wichtig, "über den eigenen Tellerrand" zu schauen. "Wir sollten uns deshalb eine externe Expertise einholen", sagte der OB. Dem stimmte Markus Grimm (CDU) zu: "Das ist gut angelegtes Geld."

"Wir haben in Wiesloch nur ein Stückwerk was die Radwege betrifft", sprach sich Gerhard Veits, Fraktionsvorsitzender der Grünen, für die Umsetzung aus. Es gehe jetzt darum, das Projekt strukturiert anzugehen, die in den 1990er Jahren erfolgten Ergebnisse bezüglich der Radwege zu überarbeiten und den tatsächlichen sowie künftigen Anforderungen anzupassen. Richard Ziehensack (SPD) forderte, die Radfahrerinnen und Radfahrer selbst miteinzubinden. Dann gelte es, die Machbarkeit gerade im Hinblick auf die Finanzen im Auge zu behalten und eine Liste aufzustellen, bei der Schritt für Schritt umgesetzt werden können. "Wir wünschen uns im Rahmen der Untersuchungen eine Prioritätenliste", ergänzte Ziehensack.