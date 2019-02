Das Unternehmen "Kissel + Wolf" weitet seine Produktion am Standort Wiesloch aus. Auf dem Firmengelände am Bahnhof Wiesloch-Walldorf entsteht eine neue, rund 1300 Quadratmeter große Fertigungshalle. Außerdem werden 80 neue Mitarbeiterparkplätze angelegt. Insgesamt investiert das Unternehmen knapp drei Millionen Euro. Animation: Kissel + Wolf

Wiesloch. (oé) Das traditionsreiche Wieslocher Unternehmen "Kissel + Wolf" ist erfolgreich und wächst. Dies spiegelt sich jetzt auch am rund 24.000 Quadratmeter großen Firmenstandort am Bahnhof Wiesloch-Walldorf wider. Dort entsteht für fast drei Millionen Euro eine neue, zweistöckige Produktionshalle mit einer Gesamtfläche von rund 1300 Quadratmetern, mit der das Unternehmen auf die steigenden Bedürfnisse seiner Kunden, vor allem in der Automobilbranche, reagiert.

Das mittelständische Familienunternehmen fertigt Produkte der Reinigungs- und Druckform-Chemie (für Sieb- und Textildruck) und stellt Klebstoffe her, die vor allem im Automobilbau zum Einsatz kommen - etwa zur Veredelung von Ablagen und Handschuhfächern mit Flock oder auch beim Beflocken von Federn zur Geräuschdämmung bei Heckklappen.

Die neue Halle aus Beton soll bis September fertig sein und garantiert dem Unternehmen zufolge höchste Produktionssicherheit und damit auch eine noch höhere Lieferbereitschaft, wie sie gerade für Zulieferer der Automobilindustrie gefordert werden. Etwa durch eine eigene Strom- und Wasserversorgung, welche die neue Produktionshalle quasi autark macht.

Damit dient die Investition auch dem Ziel, die "International Automotive Task Force"-Zertifizierung (IATF 16.949) zu erreichen. Diese Industrienorm regelt das Qualitätsmanagement aller an der Automobilherstellung beteiligten Firmen. "Wir streben diese Zertifizierung an und sind zuversichtlich, sie bis Ende Mai erreicht zu haben", sagt Tammo Hess, zusammen mit Gerhard Spies Geschäftsführer von Kissel + Wolf. Für ein Unternehmen dieser Größenordnung sei das "schon etwas Besonderes", so Hess weiter. Und Gerhard Spies ergänzt, dass Kissel + Wolf einer der wenigen Klebstofflieferanten in Deutschland mit einem solchen Zertifikat sei. "Das ist ein Alleinstellungsmerkmal."

Die Innovationskraft des Unternehmens zeigt sich auch darin, dass 15 Prozent der Belegschaft in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie anwendungstechnischer Expertise arbeiten. Derzeit zählt das Unternehmen am Standort Wiesloch circa 100 Mitarbeiter. Mit der neuen Produktionshalle sollen 15 weitere hinzukommen (für die Mitarbeiter entstehen parallel zur neuen Halle auch 80 neue Parkplätze). Seinen Umsatz will das Unternehmen von 25 Millionen Euro im vergangenen Jahr, als man 125. Geburtstag feierte, auf geplante 28 Millionen Euro in diesem Jahr steigern.

Dass die Firma in ihren Standort Wiesloch investiert und Produktionskapazitäten vom Ausland hierher verlagert, hat seine Gründe, wie das Unternehmen mitteilt: vor allem die gute überregionale Verkehrsanbindung, aber auch die Nähe der Lieferanten, die sich alle in einem Umkreis von 150 Kilometern befinden. Wobei man bei Kissel + Wolf stolz darauf ist, dass "wir 95 Prozent der Produkte, die wir vertreiben, auch tatsächlich selbst produzieren", wie Tammo Hess erklärt.

Dabei betonen die beiden Geschäftsführer Gerhard Spies und Tammo Hess, dass man sich in Wiesloch ausgesprochen wohl fühlt. Gerade mit der Stadt und dem Gemeinderat bestehe ein intensiver Austausch und ein sehr angenehmes, enges Verhältnis, unterstreichen die beiden Geschäftsführer.

Die Verbundenheit mit dem Produktionsstandort, der seit 1956 in Wiesloch besteht, drückt sich außerdem auch darin aus, das Kissel + Wolf die Jugendfeuerwehr und andere soziale Einrichtungen in der Weinstadt unterstützt. So spendete das Unternehmen kurz vor Weihnachten 23.000 Euro an verschiedene Institutionen und Organisationen.