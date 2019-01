Wiesloch. (pol/mare) Eine Kräutermühle, Sprayerutensilien, Eddingstifte, Lackspray, Karten mit "Übungsschriftzügen" - sogenannten Tags - sowie eine Sturmhaube, Handschuhe und mehrere Aufkleber eines Fußballclubs - Das stellte die Polizei am Freitagabend in der Tiefgarage in der Tuchbleiche sicher. Wie die Beamten mitteilen, sorgte eine Gruppe Jugendlicher für den Einsatz, der dieses Ergebnis brachte.

Aber der Reihe nach: Gegen 20.30 Uhr gingen Beschwerden bei der Polizei ein, etwas sei in der Tiefgarage im Gange. Die Beamten rückten an und fanden 14 Jugendliche und junge Erwachsene. Und die versuchten sofort zu flüchten, als sie die Beamten bemerkten. Elf davon schnappte die Polizei aber, alle zwischen 14 und 17 Jahre alt.

Die Sprayersachen fanden die Ordnungshüter bei einem 16-jährigen Jugendlichen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Doch das war noch lange nicht das Ende des Einsatzes. Denn ein 23-jähriger Mann versuchte während der Kontrolle der Jugendlichen, unbemerkt in die Tiefgarage zu kommen. Ein Polizist in Zivil beobachtete ihn aber dabei. Der 23-Jährige ging in einen abgelegenen Teil und wollte etwas an sich nehmen. Er wurde dann gleich festgenommen. So fiel den Beamten ein sogenannter "Crusher" in die Hände - eine Kräutermühle, mit der Hanf oder Marihuana zerkleinert werden kann. Darin befanden sich auch noch Drogenreste.

Deshalb zog die Polizei einen Drogenspürhund hinzu, der die Tiefgarage absuchte. Dabei wurde noch ein weggeworfenes Tabak- und Marihuanagemisch, das in ein Stück Papier gewickelt war, gefunden. Auch gegen den 23-Jährigen wird nu gesondert ermittelt.

Und die Jugendlichen? Sie erhielten alle einen Platzverweis. Zu Gewalt, wie sie jüngst in Mosbach passierte, kam es nicht.