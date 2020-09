Wiesloch. (stoy) Was geschieht mit 10.000 Euro in Wiesloch? Darüber dürfen die Jugendliche der Weinstadt bei einem neuen Workshop der nächsten Demokratiekonferenz am 3. Oktober entscheiden. Drei Stunden haben sie Zeit, sich zu überlegen, in welches Projekt sie dieses Geld gerne investieren würden.

Erst letztes Jahr fand die Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie Wiesloch (PFD) zum ersten Mal statt. Dabei waren alle Bürgerinnen und Bürger aus Wiesloch dazu eingeladen, sich in Form von verschiedenen Workshops mit den Themen Demokratie und Toleranz zu beschäftigen und neue Ziele sowie Projekte für die PFD zu entwickeln. Denn diese lokale Partnerschaft wird vom Bundesprogramm "Demokratie leben!" darin unterstützt, Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt aufzustellen und umzusetzen.

Nun soll dieses Jahr ein neuer Workshop der Demokratiekonferenz entstehen, wie der Jugendgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschied. Das sonst getrennt stattfindende Jugendforum, in dem ebenfalls Anregungen und Ideen der Jugendlichen gesammelt und in Projekte umgesetzt wurden, wird dieses Jahr Teil der Demokratiekonferenz werden. "Wegen der Coronakrise können wir dieses Mal leider nicht alle Jugendliche einladen, deswegen haben wir uns auf die Schülersprecher und Jugendgemeinderäte beschränkt", erklärt Jindro Stehlik, Sozialarbeiter der IB-Jugendzentren in Wiesloch. Gemeinsam können sie über ein Projekt abstimmen, das sie dann mit 10.000 Euro fördern können, so Stehlik.

Woher das ganze Geld kommt? Aus einem Fonds des Bundesprogramms, erläuterte der Sozialarbeiter den Jugendgemeinderätinnen und -räten. Denn gemeinsam mit der Stadt Wiesloch beantragte der Verein "Bündnis für Demokratie und Toleranz" Gelder verschiedener Fonds – und im Jugendfonds sind eben diese 10.000 Euro enthalten. Der Antrag für die finanzielle Förderung im nächsten Jahr ist auch schon abgeschickt worden, erklärt Adrian Seidler, Vorsitzender des Bündnisses für Demokratie und Toleranz, und appelliert an den Jugendgemeinderat: "Das Geld steht bereit für tolle Projekte und die Jugend entscheidet das. Nutzt die Chance."