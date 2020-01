Eberbach am Neckar. Foto: Mengels

Wiesloch. In Wiesloch finden im März die nächsten Jugendgemeinderatswahlen statt. Bewerben können sich alle Personen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, die ihren Wohnsitz in Wiesloch und den dazugehörigen Ortsteilen haben. Kandidaten müssen eine Schule besuchen oder eine Ausbildung machen und bereit sein, sich mit Interesse und Engagement für Jugendthemen in Wiesloch einzusetzen. Die Amtszeit im Jugendgemeinderat beträgt drei Jahre. Staatsangehörigkeit und Schulzugehörigkeit spielen bei der Kandidatur zum Jugendgemeinderat keine Rolle. Eine Bescheinigung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Jugendgemeinderat, etwa zur Beilage zu Bewerbungen, ist jederzeit möglich. Interessierte Jugendliche können sich bei Fragen oder mit einer formlosen Bewerbung bis Samstag, 1. Februar bei der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats melden: 0 62 22/8 42 13; jugendgemeinderat@wiesloch.de, oder c.froeschle@wiesloch.de.