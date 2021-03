Wiesloch. (of) Insgesamt 15 Künstlerinnen und Künstler aus der Region treten beim Wieslocher Song-Contest "Live Dahäm" gegeneinander an. An drei Konzertabenden, die per Livestream aus dem Palatin übertragen werden, dürfen die Musiker ausschließlich eigene Stücke darbieten. Die zweite Runde findet am Samstag, 27. März, um 19 Uhr statt. Im Finale am 24. April wird dann der Sieger gekürt. Die RNZ stellt in dieser Woche die Kandidatinnen und Kandidaten der aktuellen Runde einzeln vor. Heute: Johanna Roth.

Roth wuchs in Wiesloch auf und hat bereits während ihrer Schulzeit am Ottheinrich-Gymnasium angefangen, erste Songs zu schreiben. Die heute 29-Jährige zog es nach dem Abitur nach Mannheim, wo sie an der Musikhochschule ein Studium der Musikwissenschaft begann. "Natürlich schrieb ich in der Freizeit parallel weiter eigene Stücke", so die Singer-/Songwriterin. Am 27. März ist sie zusammen mit ihrem Gitarristen Patrick Baumann mit zwei Songs am Start. "Ich werde dort singen und Klavier spielen." Sie hatte bereits Auftritte im Jugendzentrum, auf dem Stadtfest und auf der großen Fridays-for-Future-Demo 2019. Neben den Liedern für ihr eigenes Programm schreibt sie aktuell zusammen mit ihrer Mutter Ute Roth, die unter anderem den Kinderchor "Die Kirchenmäuse" an der Stadtkirche Wiesloch leitet, am zweiten, gemeinsamen Kinder-Musical. Je nach Veranstaltung tritt sie im Duo oder auch in größerer Besetzung auf, um eigene Songs zu präsentieren.

"Obwohl es mich für mein Diplomstudium an der Filmakademie nach Stuttgart verschlagen hat und ich aktuell in Frankfurt an einem Projekt arbeite, bin ich Wiesloch immer verbunden und mit meinem Beruf als selbstständige Sounddesignerin auch der Kunst- und Kulturszene treu geblieben", sagt Roth und freut sich über das Projekt "Live dahäm".