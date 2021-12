Von Maria Stumpf

Wiesloch. Dieser Ort ist Kult: Der Jazzclub 77 im Alten Bahnhof in Wiesloch ist seit über 40 Jahren eine attraktive Bühne für Künstlerinnen und Künstler der Region.

Das liegt nicht nur an dem vielfach geehrten, jahrzehntelangen und erst kürzlich verstorbenen Vorsitzenden Wolfgang Zeller. Das liegt auch am Clubraumcharakter, der Lebensfreude und Gelassenheit der Betreiber und des Publikums. Der Jazzclub, der seine Räumlichkeiten "Bluesstation" nennt, macht weiter – ohne den Vereinsgründer und trotz Corona: "Quasi als Selbstverpflichtung", sagt Christa Siegle.

Rund 150 Mitglieder haben die Jazzfreunde heute, rund zehn Leute sind seit vielen Jahren regelmäßig dabei, wenn es um die Einteilung der Aufgaben geht. Sie engagieren Bands, gehen einkaufen, schauen auf Buchhaltung und Mitgliederverwaltung, organisieren Theken- und Kassendienste und auch das Saubermachen gehört dazu. Ausnahmslos läuft alles ehrenamtlich, die Stadt stellt die Räume kostenfrei. "Alle machen halt irgendwie das, was anfällt", erklärt Heidi Lüll.

Als der Jazzclub 77 in Wiesloch von Wolfgang Zeller gegründet wurde, wollte er vor allem jungen Bands eine Bühne geben. 1983 zog der Jazzclub in den Gewölbekeller des "Hotels Adler", zehn Jahre später folgte der Umzug in den Alten Bahnhof. Nach Umbauten in Eigenarbeit feierte man 1994 Eröffnung. Seit vielen Jahren nun wird vierzehntäglich immer freitags und manchmal auch zu einer Sonntags-Matinée eingeladen.

Manchmal ist es entspannte Jazzmusik, auch mal Dixie, Soul, Pop oder Rockmusik – egal: "Es ist diese einzigartige Atmosphäre hier", erklären Bernhard Berberich und Conny Emegwele das Erfolgsrezept. Man kennt sich irgendwie von irgendwoher und im Publikum sind viele Stammgäste.

Das wundert wenig, denn das eigentliche Clubzimmer begrüßt seine Gäste wie ein Wohnzimmer mit Schnickschnack an Wänden und Gitarren und Geigen an der Decke. In der Ecke warten ein Klavier mit schrägem Klang und davor ein Schlagzeug. "Hier hast du den unmittelbaren Kontakt zu den Musikern", erklärt Hartwig Gohr das Konzept des Hauses. Denn die Mitte des Raumes ist die Bühne der Bands.

Dass die Original-Bahnhofsuhr über der Tür konsequent seit Jahren 5 Minuten vor 12 Uhr anzeigt, ist der Running-Gag für Neulinge. Insgesamt gibt es Platz für rund 60 Menschen. Und im Sommer werden die Fenster geöffnet und Musik dringt nach draußen.

"Ganz früher mussten wir Bands anfragen, ob sie hier spielen. Heute ist das ein Selbstläufer", erzählt Christa Siegle. Als Gage bekommen die Musiker das, was an Eintritt eingenommen wird. "Das ist unser Prinzip." Mit Künstleragenturen mag man auch nicht zusammenarbeiten. Was aber nicht heißt, dass Fans hier keine Profis treffen: Fritz Neidlinger etwa oder "Salon du Jazz" waren schon da, auch "High Chief" oder "Die Nachtigallen."

Der Jazzclub bemüht sich, die Musik nicht verstummen zu lassen, doch die – mal wieder – zunehmend schwierige Corona-Lage hat den Aktiven einmal mehr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich war für den morgigen Freitag ein Konzert mit der Band "Earwish" geplant, doch jetzt wurde es abgesagt. Christa Siegle begründet die Entscheidung mit den "relativ beengten Räumlichkeiten im Jazzclub" und der Sorge um die Gesundheit der Gäste und aller Akteure. "Wir bleiben jedoch zuversichtlich und hoffen, dass unser schönes Programm bald wieder fortgeführt werden kann."