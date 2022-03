Von Tobias Törkott

Wiesloch. Montags ziehen die Gegner der Corona-Maßnahmen seit Ende 2021 durch Wieslochs Straßen. Beim vergangenen unangemeldeten Treffen waren es etwa 200 Personen. Masken tragen die Menschen bei diesen "Spaziergängen" nur ganz selten, auf Abstände achtet so gut wie niemand. Es regte sich Widerstand in der Bevölkerung. Zu einer Allgemeinverfügung, welche die "Spaziergänge" unterbinden könnte, konnte sich die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Dirk Elkemann nicht durchringen. Allein der Verstoß gegen die Anmeldepflicht rechtfertige kein allgemeines Verbot, bezieht sich die Stadt dabei auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs des Landes. Es habe bisher keine Zwischenfälle gegeben. Die Kriterien seien nicht erfüllt.

In den Ratsfraktionen wird die Entscheidung der Verwaltung teils scharf kritisiert, aber es gibt auch Verständnis für das Vorgehen der Stadt. Ein einheitliches Meinungsbild zeichnet sich nicht ab. Das sagen die Fraktionsvorsitzenden:

> Grüne: Gerhard Veits erhebt schwere Vorwürfe gegen Oberbürgermeister Elkemann. Dieser komme der Aufforderung aus Gemeinderat und Bevölkerung nicht nach, das unrechtmäßige Treiben per Allgemeinverfügung zu unterbinden. "Diese Entscheidung ist falsch, hasenfüßig und gerade für Ungeimpfte gefährlich", erklärt der Grünen-Rat. Die Begründung der Stadt sei für ihn "an den Haaren herbei gezogen". Nicht alleine Ausschreitungen und Randale seien laut Verwaltungsgerichtshof entscheidend, sondern eben auch, ob ein Infektionsrisiko besteht. "Und genau das liegt vor", so Veits. Er spricht gar von einem " Super-Spreading-Event". Bei den vergangenen "Spaziergängen" habe es eine erhöhte Ansteckungsgefahr gegeben. Ihm zufolge dürfe Wiesloch kein rechtsfreier Raum sein, in dem sich Coronaleugner, Impfgegner, Staatsverdrossene und zunehmend auch Rechte nach Belieben tummeln. Das generelle Vorgehen der Stadtverwaltung sieht er kritisch: "Das gibt kein gutes Bild von unserer Stadt ab." Veits tätigte diese Aussagen gegenüber der RNZ nicht als Fraktionsvorsitzender, da er nicht mit seiner gesamten Fraktion Rücksprache habe halten können.

> CDU: Markus Grimm hebt hervor, "dass eine Allgemeinverfügung nicht ,gegen Spaziergänger’ erlassen werden sollte. Diese richte sich gegen die fehlende Anmeldung, und dass weder Masken getragen noch Abstände eingehalten werden. Generell stehe die CDU-Fraktion zur Meinungsfreiheit, betont Grimm. Auch werde man nicht alle Teilnehmer "über einen Kamm scheren". Grimm stellt in Frage, ob eine Allgemeinverfügung dem "mehrheitlichen Willen des Rates" entspreche. Die Entscheidung sei eine der Verwaltung, der Rat allein sei dazu nicht fähig. Generell müsse laut Grimm das Geschehen wöchentlich neu analysiert werden. "Sollte es zu einem weiteren Zunehmen der Regelbrüche kommen, muss zu gegebener Zeit darüber diskutiert werden", so Grimm über mögliche Maßnahmen in der Zukunft. Die Entscheidung, keine Allgemeinverfügung zu erlassen, bewertet die CDU als nachvollziehbar und bezieht sich dabei auch auf die Einschätzung der Polizei Mannheim. Konkret setze seine Fraktion auf den Dialog. Die Maßnahmen der Stadt bewertet er hinsichtlich Abwägung oder Nachteilen für Wiesloch als ausreichend und angemessen.

> Freie Wähler: Das Verhalten der "Spaziergänger" sei nicht mehr akzeptabel, erklärt Fritz Zeier. Besonders der Boykott-Aufruf im Internet gegen Gewerbetreibende aus Wiesloch habe "die Grenzen überschritten." Zeier: Anfangs war ich auch der Meinung, je weniger Aufhebens man um diese Leute macht, um so schneller ist das Ganze vorbei!" Da aber kein Ende abzusehen sei, befürwortet Zeier die Allgemeinverfügung und auch Kontrollen durch die Polizei: "Auch wenn es einen großen Aufwand bedeutet und letztendlich, aus juristischer Sicht, nicht unumstritten ist. Wir sollten das im Rat noch einmal überdenken."

> SPD: Richard Ziehensack erklärt, dass eine Allgemeinverfügung zu einer Eskalation beitragen würde. "Die SPD-Fraktion schließt sich deshalb der Meinung des Oberbürgermeisters an." Dennoch sollte die Möglichkeit offen gehalten werden, falls "rote Linien" überschritten werden und von den "Spaziergängern" eine "eskalative Gefahr" ausgehe. "Solange die lokale Zivilgesellschaft stark genug ist und ihre Aktivität nicht nachlässt, meinen wir, dass eine Allgemeinverfügung gegenwärtig noch nicht erforderlich ist", erklärt Ziehensack. Der SPD-Rat kritisiert unter anderem, dass sich die "Spaziergänger" nicht klar von Rechtsextremen distanzieren. "In der momentanen Situation (Ukraine-Krieg) hat das Ganze auch für viele Menschen an Bedeutung verloren. ,Spaziergänger’ werden weniger wichtig", sagt Ziehensack. Zudem betont er, dass das Thema zwar im Rat diskutiert wurde, eine Abstimmung darüber habe es aber nicht gegeben. Es lasse sich keine eindeutige Mehrheit des Rates für die Allgemeinverfügung ableiten.

> WGF/AWL: Stefan Seewöster ist Vorsitzender des Zusammenschlusses von Altwieslocher Liste und Wählergemeinschaft Frauenweiler. Er hätte eine Allgemeinverfügung akzeptiert und halte diese "aus persönlicher Sicht diese auch für angemessen und notwendig". Dennoch könne er den Argumenten des Oberbürgermeisters folgen. Eine weitere Forderung für die Maßnahme erübrige sich, da dies im Aufgabenbereich der Verwaltung liege.

> FDP: Thorsten Krings, der für die FDP im Wieslocher Rat sitzt, spricht sich für die Allgemeinverfügung aus. Sagt aber auch, er teile die Einschätzung Elkemanns, "dass eine solche Allgemeinverfügung zum augenblicklichen Zeitpunkt juristisch nicht zwangsläufig haltbar ist." Das eindeutig Illegale spiele sich noch nicht auf der Straße, sondern in den Telegram-Gruppen ab. "Ich persönlich hätte in dieser Situation eine andere Entscheidung getroffen. Aber die Entscheidung steht dem Oberbürgermeister zu, weil er die Verantwortung für die juristischen Konsequenzen trägt, nicht der Rat." Daher trage er die Entscheidung mit. Krings sagt aber auch: "Sollte sich die Gefahrenlage verschärfen, muss reevaluiert werden."