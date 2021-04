Von Sophia Stoye

Wiesloch. Ihm geht es nicht um die Sinnhaftigkeit einer Maske: Ein Wieslocher Bürger kritisiert, dass die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Fußgängerzone – unabhängig davon, ob der Mindestabstand eingehalten werden kann – rechtlich nicht gedeckt sei. Nachdem er sich bereits mehrfach an die Stadt gewendet hat, bittet er nun den Gemeinderat in einer E-Mail, die auch die RNZ erreicht hat, "diese Angelegenheit aufzunehmen und zu einem gütlichen und rechtlich korrekten Ende zu bringen". Die Stadt Wiesloch bestreitet die Vorwürfe: Mit der Beschilderung werde lediglich auf die Schutzvorschrift hingewiesen, nicht auf deren Ausnahmen – worunter der Mindestabstand fällt. Der Stadt zufolge bedeuten die Schilder nicht, dass die Maskenpflicht in der Fußgängerzone uneingeschränkt gilt.

In einer ausführlichen E-Mail an den Gemeinderat hat der Wieslocher die rechtliche Lage dargestellt. Ihm zufolge gab es eine Allgemeinverfügung des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis für die Stadt Wiesloch, die im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Darin sei für die Weinstadt eine spezielle uhrzeitgebundene Maskenpflicht enthalten. Allerdings sei diese Ende Januar dieses Jahres außer Kraft getreten und nicht ersetzt worden. Das konnte das Landratsamt bestätigen.

"Die ursprünglichen Schilder an den Zugängen zur Fußgängerzone bezogen sich mit ihren Festlegungen (Zugangspunkte, Uhrzeiten) auf diese Allgemeinverfügung. Mittlerweile wurden die Schilder durch andere ersetzt, die keine Zeitangabe mehr enthalten", schreibt der Bürger an den Gemeinderat. Er habe sich dann bei der Stadtverwaltung erkundigt, die sich auf die Landesverordnung Baden-Württembergs bezog. Darin stehe zwar, dass eine medizinische Maske "innerhalb von Fußgängerzonen" getragen werden muss. Allerdings werde diese Pflicht in einem nachfolgenden Absatz eingeschränkt: "Eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes besteht nicht, [...] sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Personen sicher eingehalten werden kann." "Aus der Corona-Verordnung des Landes lässt sich somit keine uneingeschränkte Maskenpflicht in Fußgängerbereichen ableiten", kritisiert der Bürger. "Ich verstehe nicht, warum Wiesloch die Verordnung des Landes am Rande der Legalität verschärfen will", sagt der Wieslocher.

Dem widerspricht Ordnungsamtsleiter Daniel Ahmeti jedoch scharf. Die rechtlichen Aspekte seien allesamt richtig, aber in der Wieslocher Fußgängerzone gelte gar keine uneingeschränkte Maskenpflicht. "Wir weisen auf die allgemeine Maskenpflicht hin, nicht auf die Ausnahmen, die ihre Berechtigung haben", so Ahmeti. Neben dem Mindestabstand falle darunter auch der Verzehr von Lebensmitteln oder sportliche Betätigungen, bei denen ebenfalls keine Maskenpflicht bestehe. "Würde man alle Ausnahmen mitaufzählen, müssten wir noch ein DIN-A3-Blatt unter das Schild hängen", sagt der Ordnungsamtsleiter. Bei anderen Schildern, zum Beispiel bei einem Parkverbot, würden die Ausnahmen ebenfalls nicht mit einem Zusatzschild aufgeführt werden.

Zudem müsse gerade in der Wieslocher Fußgängerzone das räumliche Umfeld beachtet und mit unvorhersehbaren Verhalten anderer gerechnet werden. Bei einer Breite von sechs bis sieben Metern, zusätzlich noch durch Aufsteller oder Fahrzeuge verengt, könne der Mindestabstand bei Begegnungsverkehr nicht immer sicher eingehalten werden. Wenn nicht alle umsichtig agieren, kann laut Ahmeti der Mindestabstand unterschritten werden, obwohl das vermeidbar wäre. "Deswegen zielen wir mit unserer Beschilderung bewusst auf die Schutzvorschrift der Maskenpflicht ab, um diese den Bürgerinnen und Bürgern präsent und bewusst zu machen."