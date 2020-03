Von Anton Ottmann

Wiesloch. Die Heidelberger Autorin Mechthild Goetze-Hillebrand kennt man durch ihre Bücher und Lesungen, sie leitet aber auch Workshops für Kinder und einen Lesekreis für Erwachsene, erkundet Wein-Wege mit Geschichten, organisiert Wanderungen zu den schönsten "Sagenstätten" der Region und vieles mehr, was das Lesen und Vorlesen zum Erlebnis werden lässt und Jung und Alt begeistert. Unter anderem bietet sie auch Kurse bei der Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS) an. Die Corona-Pandemie hat sie von einem Tag auf den anderen quasi ohne Arbeit dastehen lassen. Bei kreativen Menschen wie Goetze-Hillebrand führt eine solche Zwangspause nicht zum Müßiggang, auch nicht zur Putz-Wut, sie entwickeln eine neue Idee.

So schreibt die Lesepädagogin und Geschichtenerzählerin sogenannte "Corona-Briefe", die auf der VHS-Homepage heruntergeladen werden können. Ihr erster Brief richtete sich an Schulkinder, die von einem Tag auf den anderen Tag zu Hause bleiben, und ihre Eltern, die sie beschäftigen müssen. So ein Brief besteht aus vier Teilen. Unter "Kreativ schreiben" ist mit jedem Buchstaben von C-O-R-O-N-A ein Wort zu bilden und mit diesen Wörtern dann eine Geschichte zu entwickeln. Im "Literarischen Salon" wird das Buch "Der geheime Garten" von Frances Hodgson Burnett vorgestellt. Aufgabe ist hier, die Rolle der einzelnen Akteure zu erklären. Die "Bücherdiebe" empfehlen im dritten Teil des Briefes zwei Bücher aus der Auswahlliste des Deutschen Jugendliteraturpreises 2020. Unter dem Namen "Bücherdiebe" leitete die Autorin ihren Kinderleseclub gleichen Namens, der sich "vor Corona" einmal im Monat für ein Leseprojekt traf und sich mit viel Spaß über das Gelesene ausgetauscht hatte. Eine weitere Aufgabe wird unter dem Titel "Bewegung, Malen und Basteln" gestellt, für Kinder, die es nicht so mit dem Lesen haben. Ein Beispiel aus dem ersten Brief: "Male ein Muster, irgendeines. Schneide daraus Mann, Frau, Kind aus. Oder gar ein Corona-Virus wie eine gefährliche Krone."

"Ich kann zwar aus dem Vollen schöpfen, denn ich habe in meiner langjährigen Tätigkeit viele Ideen gesammelt", erklärte die Autorin gegenüber der RNZ. Die Aufgaben müssten aber ansprechend und gut strukturiert gestaltet werden, außerdem dürften sie nicht zu lang sein. Mit den folgenden Briefen hat sie das Niveau der Aufgaben etwas erhöht, wohl mit dem Hintergedanken, die Erwachsenen aus ihren Literaturkreisen, die sich inzwischen ja auch nicht mehr austauschen können, für die Briefe zu interessieren. So findet sich in Brief sieben ein Kreuzworträtsel, in dem Buchtitel vorgegeben sind. Das in jedem Titel eingeschmuggelte falsche Wort ist in die vorgegebenen Kästchen einzutragen. Hilfestellung leisten markierte Kästchen, die ein Lösungswort ergeben.

Mechthild Goetze-Hillebrand wendet sich mit ihren Corona-Briefen an Schulkinder und deren Eltern, aber auch andere interessierte Erwachsene. Archiv-Foto: Pfeifer

Inzwischen ist Goetze-Hillebrand beim achten Brief angelangt. Unter "Kreativ schreiben" fordert sie auf: "Schreib einmal darüber, wie du einen Kuchen backst oder leckeren Kartoffelbrei fabrizierst. Wecke Sehnsucht auf Genuss!" Ergänzend soll ein Bild gemalt oder ein Foto vom Kochversuch erstellt werden. Im "Literarischen Salon" wird mit kleinen Leseproben und Lesehinweisen das Buch "Die Nähmaschine" vorgestellt und der Kauf beim örtlichen Buchhandel angeregt.

Die "Bücherdiebe" empfehlen das Jugendbuch "Scarlett. Ein Löffelchen Geheimnis und der Duft von Magie" von Laurel Remington. Die 13-jährige Protagonistin fühlt sich durch Posts ihrer Mutter im Internet bloßgestellt und tröstet sich mit dem Ausprobieren von Kuchenrezepten. Ein Buch, das laut Goetze-Hillebrand nur vordergründig wie eine "lockere, leichte Geschichte" daherkommt: "In Wirklichkeit ist es ein Schatz, ein Seelentrost!"

Wem die "Corona-Briefe" zu literarisch ausgerichtet sind, dem bietet die VHS Südliche Bergstraße noch zwei weitere Projekte für zu Hause an. In einer Mitmachaktion fordert die Kinder- und Jugendkunstschule Kikusch "große und kleine Künstler" auf: "Bleibt zu Hause, nehmt Stifte, Farben, Kleber, Pinsel und malt uns eure Welt. Baut uns Türme aus Kissen und Stühlen, richtet euch ein Zimmer unter dem Tisch ein, verwandelt euer Zuhause zu einem Ort voller spannender Geschichten. Fotografiert eure Bilder, Comics und Skulpturen und schickt uns die Fotos und auch eure Geschichten per E-Mail an kikusch@vhs-sb.de, wir setzen sie dann in unseren Blog auf die Kikusch-Internetseite und in unsere Instagram/Facebook-Galerie."

Für ältere Schüler und Erwachsene gibt es außerdem Kurse auf unterschiedlichsten Niveaus, um Kenntnisse in deutscher Konversation und Grammatik aufzufrischen. Voraussetzung ist ein PC oder ein Notebook und eine funktionierende Internetverbindung. Ansonsten gilt: "Der Lehrer kommt nach Hause und alle lernen zusammen mit viel Spaß und Humor diese wunderschöne Sprache!"

Info: Volkshochschule Südliche Bergstraße, Kontakt: www.vhs-sb.de, E-Mail info@vhs-sb.de, Telefon 0 62 22/9 29 60. Der Kursbetrieb ist bis Sonntag, 19. April, ausgesetzt. Das Büro ist von Montag bis Freitag, jeweils 9 bis 12 Uhr, erreichbar.