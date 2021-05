Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Seit Donnerstag gibt es nun auch ein Schnelltest-Zentrum mitten in der Wieslocher Innenstadt. Unter Federführung der Hessel-Apotheke werden dort von montags bis freitags – jeweils von 11 bis 16 Uhr – die im Moment für viele Einkäufe oder Friseurbesuche notwendigen Tests angeboten. Und zwar im "Wieslocher Wohnzimmer", direkt am Rande des Marktplatzes.

Die Idee entstand erst vor wenigen Tagen, als sich Christoph Schmidt von Schuh-Wolf und Lothar Graff von der Hessel-Apotheke zusammensetzten, um eine Lösung für die notwendigen Schnelltests zu finden. "Wir bieten zwar seitens der Hessel-Apotheke seit Längerem Tests in unseren derzeit ungenutzten Seminarräumen an, die sind allerdings nicht barrierefrei", so Graff. Die Stadt wurde mit einbezogen und von Ines Adam kam der Vorschlag, doch das "Wieslocher Wohnzimmer" zu nutzen. Der Verein für Demokratie und Toleranz kann, bedingt durch Corona, diesen Bereich derzeit nicht nutzen. "Wir haben dann sofort zugegriffen, weitere Personen ausgebildet, flugs umgebaut und eingeräumt und konnten somit in kürzester Zeit die Rahmenbedingungen schaffen", so Graff. Unterstützt wird die Aktion auch vom Verein Stadtmarketing.

Entscheidend für das nunmehr zusätzliche Angebot ist die Chance, sich beim Einkaufsbummel unmittelbar testen zu lassen, um dann mit dem entsprechenden Zertifikat die Geschäfte besuchen zu können. "Das geht auch spontan und nach 15 Minuten bekommt man das Ergebnis oder wir verschicken es per Mail", sagt Graff.

Christoph Schmidt sieht in dem weiteren Angebot, fußläufig zu den meisten Geschäften, einen Vorteil für die Kunden. "So kann man entscheiden, wann man zum Einkauf gehen möchte und wir als Geschäftsleute helfen auch mit, einen Termin zu vereinbaren." Die Hessel-Apotheke selbst bietet weiterhin Testmöglichkeiten in den eigenen Räumen an. "Bei Bedarf können wir die Testkapazitäten im ,Wieslocher Wohnzimmer’ noch erhöhen", kündigte Graff an, der für die jetzt neu eröffnete Dependance zusätzliche Kräfte ausgebildet und eingestellt hat.

Für alle Interessenten, die sich jetzt für einen solchen Test im umfunktionierten "Wohnzimmer" anmelden möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einige Geschäfte können direkt einen Test-Termin vereinbaren. Außerdem können sich die Kunden vor Ort über einen "Sofort-Termin-QR-Code" zu den Öffnungszeiten der Teststation, direkt anmelden. Hierzu gibt es Plakate mit dem Code in und an vielen Innenstadtgeschäften.

Außerdem können Interessenten selbst über die Homepage der Teststation einen Termin buchen. Aber auch die spontane Entscheidung vor Ort ist möglich. "Einfach vorbeischauen und wenn gerade Kapazitäten vorhanden sind, geht es auch ohne Voranmeldung", versprach Graff. Wie lange das Angebot aufrechterhalten bleiben wird, lasse sich, so die Initiatoren, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht voraussagen. "Es kommt letztendlich auf die Entwicklung der Inzidenzzahlen ab, von denen ist es abhängig, wann man wo einen Schnelltest benötigt", sagte Graff.