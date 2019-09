Wiesloch. (hds) Sie ist wieder zurück in ihrer Heimatstadt Rom. Drei Monate verbrachte die Schriftstellerin Angela Bubba in Wiesloch. Nein, kein Urlaub, eher harte Arbeit, denn die junge Italienerin war die Gewinnerin des Residenzstipendiums der in der Weinstadt ansässigen "Heimann Stiftung". Das Ziel, das sich die Autorin selbst gesteckt hatte: ein Buch über die Recherchen und Aufzeichnungen ihres Landsmannes Alberto Moravia zu schreiben. Und der hatte sich ein spezielles Thema ausgesucht: alles rund um die Atombombe.

Er war dafür in verschiedenen Ländern unterwegs, recherchierte unter anderem in Russland, Japan und gar zweimal in Deutschland. Angela Bubba hat die daraus entstandenen Reportagen aufgegriffen, eigene Aspekte mit einfließen lassen und zudem aktualisiert. "Ich habe mich auf seine Ausführungen über seine Erfahrungen in Deutschland und Japan konzentriert", erzählte sie kurz vor ihrer Rückkehr nach Italien. Die Autorin hat dazu viel gelesen, ihre eigenen Ansichten mit eingebracht, um das nach wie vor aktuelle Thema einer nuklearen Bedrohung aufzuzeigen.

"Für mich war Alberto Moravia einer der bedeutendsten Schriftsteller, der sich dieser Problematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln angenommen hat, und dies in den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts", umschrieb sie die Motivation für ihr jetzt entstandenes Werk. Fertig geworden ist sie während ihrer "Wieslocher Tage". Das Geschriebene soll im Herbst in einem Heidelberger Verlag publiziert werden. "Dann komme ich wieder in die Region", freute sie sich bereits jetzt. Allerdings steht noch Arbeit an, denn an inhaltlichen Formulierungen in ihrem Buch muss sie noch etwas feilen. "Der schwierigste Teil der Arbeit", gab sie unumwunden zu.

Ihr Tagesverlauf in Wiesloch, sie wohnte im "Italien-Haus" der Heimann-Stiftung in der Heidelberger Straße, bestand aus ausgedehnten Spaziergängen und Essen einkaufen in den Vormittagsstunden, um sich danach dem Schreiben zu widmen. "Abends habe ich zumeist Filme geschaut", erzählte sie.

Für die in Kalabrien geborene Angela Bubba waren die Jugendjahre in ihrer Heimat schwierig. "Keine berufliche Perspektive gab es dort für mich", räumte sie ein. Dennoch wurde ihr schriftstellerisches Talent bereits frühzeitig erkannt. Sie habe viel Unterstützung von Lehrern und Professoren erhalten und mit 19 Jahren zog es sie nach Rom, nur ein Jahr später veröffentlichte sie ihren ersten Roman mit dem Titel "La casa" - "Das Haus". Damals sei sie noch "etwas unstrukturiert" gewesen, inzwischen habe sie längst ihren Tagesablauf den jeweiligen Anforderungen angepasst. "Allerdings", und dies räumte sie ein, "habe ich mich an manchen Tagen überwinden müssen, zu schreiben". Verfolgt hat die heute 30-Jährige während ihres Wiesloch-Aufenthaltes die derzeit geführte Diskussion um den Klimawandel hierzulande. "Eine grüne Bewegung oder gar eine starke Umweltpartei gibt es bei uns in Italien nicht", und ein Hauch von Bedauern klang da mit. Auch mit der Flüchtlingspolitik in ihrer Heimat ist sie nicht einverstanden.

Bedingt durch eine Erkrankung musste sie ihr Essen umstellen und lebt heute vegan. "Für eine Italienerin sicher ein hartes Los", meinte sie lachend, zumal sie gerne kocht und in ihrer Freizeit auch Kerzen gießt oder im heimischen Garten werkelt. In Wiesloch war sie in den letzten Tagen vor der Rückreise noch einkaufen, in erster Linie Kleidung. "Ist alles viel preisgünstiger als bei uns in Rom."

Kontakt in Wiesloch hatte sie in erster Linie mit Gerda und Archim Heimann von der Heimann-Stiftung, ansonsten beschränkte sie sich auf die konzentrierte Arbeit an ihrer Novelle. "Sehen uns bald wieder", meinte die sympathische Italienerin, denn sie wird im Herbst nicht nur nach Wiesloch kommen, Lesungen sind unter anderem in Stuttgart, Heidelberg und Frankfurt vorgesehen. Bis dahin "Arrivederci!"