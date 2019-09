Beschäftigte des PZN in Wiesloch solidarisierten sich im Rahmen einer aktiven Mittagspause mit den Zielen der Bewegung "Fridays for Future". Foto: privat

Wiesloch. (RNZ) Am vergangenen Freitag fand am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) eine aktive Mittagspause statt, um die Ziele der "Fridays for Future"-Bewegung zu unterstützen. Oberarzt Rainer Faber hatte im Vorfeld der Aktion, mit Unterstützung der Geschäftsleitung, berufsgruppenübergreifende Arbeitsgruppen aus je 15 Beschäftigten gebildet. Am Aktionstag wurde an zentraler Stelle vor dem PZN-Personalcasino über den Klimawandel informiert.

Rainer Faber sprach in seiner Rede an, dass sowohl das PZN als auch die Servicegesellschaft Nordbaden, für Küchen- und Wäscherei-Leistungen im PZN zuständig, bereits zahlreiche positive Ansätze auf den Weg gebracht hätten. "Elektroautos, Fotovoltaik-Anlagen, Holzhackschnitzel- und Blockheizkraftwerk für die Heizung von rund 50 Gebäuden, vegetarische Kost bei der täglichen Menüauswahl, stromsparende Geräte in der Infrastruktur und der IT sind im PZN vorhanden und in diesem Kontext wichtig", sagte Faber. Neben dem gesamtstrukturellen Wandel der Gesellschaft sei es aber auch wichtig, dass jeder Mensch sein eigenes Handeln und Tun reflektiere und Verantwortung für die Umwelt übernehme.

Um Anreize zu setzen, konnten die Teilnehmer an Pinnwänden der "Ideenwerkstatt" Maßnahmen gegen die Erderwärmung und für den Umweltschutz anheften. Mit den Ideen möchten die Beschäftigten im Nachgang des Aktionsmittags weitere Akzente im PZN für klimabewusstes Handeln setzen. Zudem wurde die Belegschaft mittels einer Unterschriftenliste aufgefordert, die Ziele und Forderungen der Initiative "Fridays for Future" zu unterstützen. Die 506 gesammelten Unterschriften werden nun politischen Entscheidungsträgern übergeben.