Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Welchen beleuchteten Weg künftig Radler zwischen Rauenberg und Wiesloch sowie in umgekehrter Richtung nutzen können, steht nach wie vor nicht fest. In der jüngsten Sitzung des Wieslocher Gemeinderats haben sich die Rätinnen und Räte darauf verständigt, gemeinsam mit Rauenberg nochmals beim Regierungspräsidium und der Unteren Naturschutzbehörde vorstellig zu werden.

Wie die RNZ berichtete, hatte man sich mehrheitlich im Ausschuss für Technik und Umwelt dafür ausgesprochen, dem Bögner- gegenüber dem Talwiesenweg den Vorzug zu geben. Auch in Rauenberg tendierte der Gemeinderat zum Bögnerweg. Vor allem die bessere Anbindung an das weiterführende Fahrradnetz war für die Argumentation ausschlaggebend. Dies jedoch wurde von der Unteren Naturschutzbehörde kritisiert, da diese Strecke ein Naturschutzgebiet tangiere.

"Wir sollten uns alle nochmals gemeinsam an einen Tisch setzen, um eine vernünftige Lösung herbeizuführen", so Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann: Es gelte, die "unterschiedlichen Blickwinkel" der beteiligten Behörden zu besprechen. Zuvor hatte Anja Dahner seitens der Verwaltung berichtet, sie habe in einem Telefonat mit der Unteren Naturschutzbehörde erfahren, es könnte im Vorfeld einer Genehmigung für den Bögnerweg ein Artenschutz-Gutachten erstellt werden. "Dies würde so etwa 10.000 Euro kosten, das Ergebnis würde jedoch keine Gewissheit bringen, ob wir dann tatsächlich den Bögnerweg ausleuchten könnten."

Klaus Rothenhöfer (SPD) kritisierte vor allem die widersprüchlichen Aussagen der Behörden. Da werde zum einen grundsätzlich von einer Beleuchtung von Fahrradwegen abgeraten, auf der anderen Seite stünden jedoch Fördergelder für solche Maßnahmen zur Verfügung. Auch er machte sich stark dafür, in erneute Gespräche mit Rauenberg einzutreten, um eine endgültige Klärung herbeizuführen. "Vielleicht müssen wir die Kosten für ein Gutachten in Kauf nehmen", fügte er hinzu. Der Talwiesenweg sei keine echte Alternative, denn – sollte dieser in dem genannten Abschnitt eine Beleuchtung erhalten – lande man anschließend "im Dunkeln".

Jutta Hilswicht (CDU) betonte ebenfalls, dass der Talwiesenweg keine Lösung sei. Vielleicht sei es sogar besser, erst auf die Ausarbeitung des Radwegekonzepts zu warten und solange die eingeplanten Gelder in Höhe von rund 200.000 Euro zurückzustellen.

Susanne Merkel-Grau (Grüne) verwies auf den Beitrag, den Radfahrerinnen und Radfahrer für den Klimaschutz leisteten – indem sie immer häufiger ihr Auto in der heimischen Garage ließen. "Auch für die Sicherheit wird mit einer Ausleuchtung gesorgt." Unverständlich sei aus ihrer Sicht die Argumentation der Behörden. "Dort soll die Landesstraße 723 ausgebaut werden und auch die Autobahn ist in der Nähe. Da misst die Untere Naturschutzbehörde mit zweierlei Maß", kritisierte sie.

Dagegen argumentierten Stefan Seewöster (WGF/AWL) und Monika Rausch-Förster (Freie Wähler) eher in Richtung Talwiesenweg. Wie Seewöster betonte, sei darüber auch das Schulzentrum gut zu erreichen und es gelte nun, zwischen Arten- und Klimaschutz abzuwägen. Rausch-Förster verwies darauf, es bestehe ja die Möglichkeit, die Beleuchtung für den Talwiesenweg weiterzuführen, damit dunkle Passagen vermieden werden könnten.