Wiesloch. (hds) Marie, Katharina, Hanna, Marvin und Luca sind fünf Auszubildende bei der Stadt Wiesloch, die an einem Workshop der besonderen Art, initiiert von der Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS), teilnahmen. Die als "Hackathon" bezeichnete Veranstaltung hatte zum Inhalt, sich Projekte einfallen zu lassen. Die Aufgabenstellung: Jugendliche für ein Engagement im Ehrenamt zu interessieren und so dessen Zukunft abzusichern. Der Schauplatz: das Ausbildungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM) in Wiesloch-Walldorf.

Mit dem Quintett aus dem Weinstadt-Rathaus waren fünf weitere Teams angetreten, um eben Konzepte und umsetzbare Ideen zu entwickeln, wie das Ehrenamt einen neuen, zusätzlichen Schub erfahren könnte. Mit dabei: Auszubildende vom Palatin, von der Volksbank Kraichgau und der Sparkasse Heidelberg sowie einem gemeinsamen Verbund der Firmen Schweickert und Draht Mayr. "Es geht darum, kreativ zu sein und in Workshops Problemlösungen herauszuarbeiten", umriss die Leiterin der VHS, Anette Feuchter, die Vorgabe.

"Sie allen können stolz auf Ihre Auszubildenden sein", bilanzierte Feuchter am Ende der Veranstaltung. Sie drückte ihre Begeisterung darüber aus, "wie toll" gearbeitet worden sei.

Daher gab es bei der abschließenden Bewertung durch die Jury auch keinen Gesamtsieger, vielmehr wurden die unterschiedlichen Ansatzpunkte einschließlich der Präsentationen selbst mit einbezogen. "Wir wollen die Arbeit aller Gruppen honorieren", so umriss Rainer Haus, bei HDM für die berufliche Bildung zuständig, die Vorgehensweise.

Ehe es zur Bewertung am Nachmittag kam, stand erst mal Brainstorming auf dem Programm. Da ging es zunächst einmal um die Idee, in einem weiteren Schritt um einen genauen Umsetzungsplan, dann sollte festgelegt werden, wie die jeweilige Zielgruppe anzusprechen sei und letztlich wurde die Präsentation selbst mit in die Punktevergabe mit einbezogen. "Wir können heute nur Sieger küren", so Feuchter und Haus übereinstimmend.

Und die Teams zogen dann bei der Vorstellung des Erarbeiteten alle Register. So demonstrierte beispielsweise das Gemeinschafsteam von Schweickert und Draht Mayr einen Rettungseinsatz des Deutschen Roten Kreuzes, die Mädchen und Jungs der Volksbank hatten sich der Übungsleiter in Sportvereinen am Beispiel Fußball vorgenommen, der wichtige Einsatz der Feuerwehr ("Stell dir vor, es brennt, und keiner löscht") stand bei der Sparkassen-Mannschaft im Fokus und seitens der Stadt Wiesloch hatte man sich den Kinderschutz ausgesucht und hier Ansätze zu einem Selbstbehauptungs-Training entwickelt. Vom Palatin wurde die Möglichkeit vorgestellt, wie man junge Menschen erreichen könnte, um in einer Band oder in einer Kapelle ein Instrument zu spielen und bei den HDM-Azubis stand der "Interkulturelle Garten Wurzelwerk" in Wiesloch auf der Agenda. Im Blick dabei immer, wie und wo sich Interessierte einbringen können. In allen Beiträgen stand die Motivation für die Zielgruppen ganz oben an, frei nach dem Motto: "Egal was du kannst – du kannst helfen".

Die Teams, jeweils fünf Mitglieder umfassend, hatten unterschiedliche Ansätze bei ihrem Vorgehen gewählt. Da wurden spezielle Events vorgeschlagen, die Bedeutung der sozialen Medien beschrieben, konkrete Umsetzungspläne entwickelt und in den Präsentationen schauspielerisches Talent demonstriert. In der Pause vor der Bewertung waren sich die Jury-Mitglieder einig: "Eine schwere Entscheidung" und so war man froh, nicht einen einzigen Gesamtsieger küren zu müssen.

Bewertet wurden die Auftritte der einzelnen Gruppen unter anderem von den beiden Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD) und Moritz Oppelt (CDU), dem Walldorfer Bürgermeister Matthias Renschler, Kirsten Korte vom Verein Metropolregion und Klaus Schmiedgen, Ausbildungsleiter bei der SAP. Von dem Walldorfer Softwareunternehmen wurden außerdem auch Arbeitsmaterialien für die Teams zur Verfügung gestellt.

Ausgezeichnet wurden: Stadt Wiesloch (Sozialpreis) und das Palatin mit dem Kulturpreis. In der Kategorie "Customer Experience" behauptete sich die Volksbank, den Innovationspreis konnte HDM entgegennehmen. Für die beste Performance wurde die Sparkasse Heidelberg ausgezeichnet und der "Reality-Preis" ging an Schweickert/Draht Mayr.

Alle beteiligten Gruppen hatten während der Ideenfindung Unterstützung von Coaches. "Wir haben ein spannendes Format entwickelt und können somit hoffnungsvoll in Sachen Ehrenamt in die Zukunft blicken", so Anette Feuchter. "Wenn wir über das Ehrenamt reden, geht es in erster Linie um soziale Kompetenz", fügte sie hinzu. Matthias Eckstein, der Geschäftsführer des Palatins, sah in dem Event eine willkommene Ergänzung zum beruflichen Ausbildungsalltag. Die jetzt bei der Hackathon-Veranstaltung gewonnenen Erkenntnisse und hoffnungsvollen Ansätze können somit bald in die Praxis umgesetzt werden. Für ihr Engagement erhielten die Auszubildenden Eintrittskarten zu verschiedenen Veranstaltungen, so beispielsweise für Besuche bei Fußballspielen in der Region.

In der kommenden Woche findet ein überregionaler Hackathon in Heidelberg statt, Veranstalter ist "Educon 21" (Education Conference). Im Mittelpunkt dieser Konferenz stehen die Herausforderungen und Lösungsansätze zum Thema "Bildung".