Gärtner Emmerich Stöcklein gießt die Bäume. Die Kunststoffsäcke geben das Wasser langsam an die Wurzeln ab. Foto: Stadt

Wiesloch. (gaß) Nach dem trockenen Frühjahr und den eher moderaten Temperaturen mit einigen Niederschlägen in den vergangenen Monaten hatte die Stadtgärtnerei gehofft, dass man in diesem Jahr ohne Sondereinsätze beim Gießen über die Runden kommen würde. Mit der Hitzewelle und der Trockenheit der vergangenen Wochen steigt aber der Wasserbedarf der Bäume und Sträucher überproportional stark an und die Gärtnerinnen und Gärtner der Stadt haben nun alle Hände voll zu tun, um zu verhindern, dass mühevoll gepflanzte und über Jahre gepflegte Bäume und Sträucher wieder eingehen.

Deshalb ist hier auch die Mithilfe aus der Nachbarschaft gefragt. Diese ist eine hilfreiche Ergänzung der städtischen Rettungsaktion für die Straßenbäume: "Wenn jeder vor seiner Haustüre dem darbenden Straßenbaum regelmäßig eine Wassergabe spendet, kann dieser die mitunter lange Zeit besser überbrücken, bis endlich wieder der städtische Gießwagen kommt", so Bürgermeister Ludwig Sauer. "Während unsere Gärtner früher die Bäume nur die ersten drei Jahre mit regelmäßigen Wassergaben versorgen mussten, so sind inzwischen bis zu fünfzehn Jahre alte Bäume auf der Gießliste, die damit natürlich entsprechend länger geworden ist. Deshalb ist eine Mithilfe aus der Bürgerschaft auf jeden Fall sehr hilfreich und willkommen", so der Bürgermeister weiter.