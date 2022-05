Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Es hat alles geklappt, die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine können am 11. Mai in den umgestalteten Anbau der alten Gerbersruhschule einziehen." Dies berichtete Heike Schuppe-Bucher vom Wieslocher Hochbauamt bei einem Besichtigungstermin vor Ort. In nur sechs Wochen wurden die Umbauarbeiten erledigt und Platz für 60 Personen geschaffen. Einstige Klassenräume wurden umfunktioniert, Trennwände eingezogen, die frühere Schul-Lehrküche aufgerüstet und erweitert, Duschen eingebaut und ein Gemeinschaftsraum geschaffen. "Wir sind zuversichtlich, in dem gesteckten Kostenrahmen von knapp 150.000 Euro, der vom Gemeinderat genehmigt wurde, bleiben zu können – auch wenn wir noch nicht alle Rechnungen vorliegen haben", ergänzte Nicola Bajohr vom Bereich Liegenschaften.

"Dieser Teil der Schule war bisher ein Zentrum für Bildung und ist jetzt in kürzester Zeit zu einem Zentrum für Wohnen geworden", freute sich Oberbürgermeister Dirk Elkemann über die schnelle Umsetzung. Probleme mit Handwerkern habe es keine gegeben. "Die waren alle mit großer Motivation bei der Sache – und sie wurden von uns auch prima betreut", informierte Schuppe-Bucher. Im Seitentrakt der Schule, in den 1970er Jahren gebaut, wurden auf zwei Stockwerken umfangreiche Veränderungen vorgenommen, um so für die zu erwartenden Flüchtlinge gute Voraussetzungen zu schaffen.

"Wir sprechen uns mit dem Landratsamt ab, um zu erreichen, dass die neu geschaffenen Räumlichkeiten optimal genutzt werden", erläuterte Jürgen Morlock vom Ordnungswesen. Bei den ersten Ankömmlingen handelt es sich am 11. Mai um eine Großfamilie, mit dabei eine Mutter mit drei Töchtern und deren Kinder. Zwei Tage später, so der derzeitige Stand, trifft eine dreiköpfige Familie ein.

Begrüßt wurde von OB Elkemann die "wichtige und wertvolle" Unterstützung seitens des Netzwerks Asyl. "Was da ehrenamtlich geleistet wird, übersteigt unsere Möglichkeiten als Stadt", lobte er. Annegret Sonnenberg vom Netzwerk betonte, man arbeite in enger Abstimmung mit der Verwaltung. "Es geht ja nicht nur um materielle Hilfe, wir sorgen auch dafür, dass Übersetzerinnen und Übersetzer gefunden werden", sagte sie und versprach zugleich, auch für weitere Kühlschränke zu sorgen. Die finanziellen Mittel stehen ihr zufolge zur Verfügung, das Engagement der Bevölkerung sei enorm.

So wurden über 100.000 Euro bei verschiedenen Aktionen gespendet, dieser Betrag ging an die polnische Partnerstadt Zabkowice Slaskie. 70.000 Euro stehen jetzt für dringende Anschaffungen zur Verfügung. "Wir haben auch Möbel und andere Gebrauchsgegenstände aus zwei Haushaltsauflösungen", so Sonnenberg.

Aber nicht nur die Umbauaktivitäten in den zurückliegenden Wochen beschäftigten die Handwerker und die Verantwortlichen im Rathaus. "Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, hier eine optimale Unterbringungsmöglichkeit zu schaffen", meinte Schuppe-Bucher. So wurde eigens ein Spielzimmer für die Kinder eingerichtet, in einen Gemeinschaftsraum wird in den nächsten Tagen noch ein Fernsehgerät installiert, WLAN gibt es im gesamten Bereich.

Selbst an einen Wickeltisch für Babys wurde gedacht, die umgebaute und erweiterte Küche bietet neben Kochgelegenheiten auch Platz für die inzwischen gelieferten Waschmaschinen und Trockner. Somit steht einer "Selbstversorgung" der Flüchtlinge nichts mehr im Weg. Allerdings ist die Wohnsituation erst der Anfang. "Wir wollen uns gleich darum kümmern, die Neuankömmlinge bei allen auftretenden Fragen und Themen zu unterstützen", kündigte Sonnenberg an.

Der jetzt geschaffene Wohnkomplex wird, so OB Elkemann, "bis auf weiteres" bestehen bleiben. Es sei ja nicht abzusehen, wann und ob überhaupt die Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Die vor längerer Zeit ins Auge gefasste Veräußerung des gesamten Gerbersruh-Areals müsse daher zunächst einmal zurückstehen.