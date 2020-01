Wiesloch. (pol/mün) Die Fahrerkabine eines Lkw brannte am Sonntagmorgen bei Wiesloch komplett aus. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Geistesgegenwärtig weckte er auch noch die Fahrer der daneben stehenden Sattelzüge, Sie konnten sich und ihre Fahrzeuge in Sicherheit bringen konnten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Die 18 Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch konnten den Brand beim Frischelager des Einzelhandels-Konzern Rewe zwar schnell löschen. Doch für die Fahrerkabine war es zu spät. Sie brannte komplett aus. Der Auflieger blieb unbeschädigt.

Das Feuer war gegen 7.45 Uhr gemeldet worden. Nach Angaben der Polizei ist wahrscheinlich ein technischer Defekt der Armaturen die Ursache für den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.