Von Klara Gaßner

Wiesloch. Rebscheren, Jagdmesser, Rasenmäherklingen oder Brotmesser mit Wellenschliff, ob in Murnau, Erlangen oder Tübingen – Christian Wietschorke schleift und schleift und schleift fast das ganze Jahr über: Noch bis Freitagnachmittag in der Stadt-Galerie in Wiesloch.

Seit über 20 Jahren ist er Messer- und Scherenschleifer, acht oder zehn davon steht er mit seinem mobilen Stand in Wiesloch "So genau weiß ich das schon gar nicht mehr", lacht Wietschorke. Mit seiner mobilen Werkstatt ist er in ganz Baden-Württemberg und Bayern unterwegs, doch auch Kunden aus Hamburg oder Berlin geben ihre Klingen durch einen Post-Service, der nun seit drei Jahren besteht, in seine Hände. Kunden verpacken ihre Stahlwaren in einen Karton und senden sie per Post nach Ulm in die Schleifwerkstatt.

Für Christian Wietschorke war das Konzept anfangs ungewohnt, ist das fahrende Schleiferhandwerk doch schon seit dem 17. Jahrhundert Tradition. Aber das Angebot wird gut angenommen und der Service hat für Wietschorke auch finanzielle und praktische Vorteile: "Das Herumfahren ist manchmal nicht sehr lukrativ – und anstrengend", berichtet er. Hotelbetten seien eben doch nicht so bequem wie das eigene Zuhause. In den nächsten Jahren möchte der Profi-Schleifer sein Angebot immer mehr auf den Post-Service ausbauen. Die Touren durch das Land würden aber trotzdem nicht wegfallen, gerade Wiesloch sei ein guter Standort mit freundlichen Kunden und einer kooperativen Stadtverwaltung, sagt Wietschorke. Wer wissen möchte, wann die Möglichkeit, Scheren, Messer und andere Klingen schärfen zu lassen, besteht, kann sich auf der Internetseite www.messerundscherenschleifer.de anmelden, um immer dann benachrichtigt zu werden, wenn Christian Wietschorkes mobile Werkstatt wieder in der Gegend ist.

Meist fünf Tage bleibt der Stand an einem Ort stehen, das ist gerade genug, um die meisten der Kundenwünsche zu erfüllen. Doch der Andrang ist groß und es gibt viel zu tun. Daher nimmt Wietschorke manche der Messer mit zurück nach Ulm in seine Werkstatt und schickt die neu geschliffenen und polierten Stahlwaren wieder zurück zum Kunden. Dieser Service und die hohe Qualität werden geschätzt, die Kunden sind zufrieden: "Meine 40 Jahre alten Tafelmesser waren noch nie so scharf!", schreibt ein Kunde im digitalen Gästebuch auf der Website. Man sieht die Leidenschaft für das Handwerk und die Tradition, die in Wietschorke brennt. So nimmt er besondere Klingen oder schwierige Schliffarbeiten mit in die Werkstatt nach Ulm, wo spezielle Maschinen stehen: "Dafür nehme ich mir gern extra Zeit und arbeite in Ruhe", erzählt Wietschorke.

Für noch speziellere Fälle wie stumpfe Friseurscheren und Nagelzangen kooperiert Wietschorke sogar mit einem Kollegen. Auch Stemmeisen, ein Werkzeug das für die Holzbearbeitung verwendet wird, schärft Wietschorke. Die haben für ihn einen besonderen Stellenwert, denn nur durch den Ärger mit dem stumpfen Werkzeug kam der gelernte Schreiner überhaupt erst darauf, Scherenschleifer zu werden. Das Außergewöhnlichste, mit dem Wietschorke bisher arbeiten konnte, war jedoch um einiges größer als ein Beitel oder eine Friseurschere: Ein palästinensischer Krummsäbel rief auch bei dem erfahrenen Scherenschleifer einen "Wow-Effekt" hervor. Auch, wenn das Material nicht ganz so hochwertig sei, poliert und geschliffen mache so ein Schwert ganz schön was her, meint Wietschorke lachend.

Für den Hausgebrauch ist ein Säbel eher selten etwas, dennoch besteht die Stammklientel des Scherenschleifers überwiegend aus Privatkunden. Je nachdem, wie häufig und in welchen Bereichen die Messer angewendet werden, müssen sie alle zwei bis drei Jahre neu geschliffen werden. Bei richtiger Behandlung bleiben Messer aus gutem Klingenstahl länger scharf. Und solche Messer sind es wert, gepflegt zu werden, gerade wenn man für so ein "gutes" Messer schnell einen dreistelligen Eurobetrag ausgeben kann. Das erkennt man übrigens sofort: "Guter Stahl sprüht Funken."

Info: Bis Freitag ist Messer- und Scherenschleifer Christian Wietschorke in der Stadt-Galerie Wiesloch, täglich von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr.