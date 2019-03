Wiesloch. (hds) Es bleibt dabei: Auch nach dem Abschluss der Umbauarbeiten am "Kubus am Adenauer" wird der Bus, und zwar die Linie 709, nicht wieder durch die Wieslocher Fußgängerzone fahren. Das hat jetzt der Gemeinderat mehrheitlich (17:9 Stimmen) beschlossen.

Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt hatte die Verwaltung einen Bericht präsentiert, in dem deutlich wurde, dass die derzeitige "Umfahrung" der unteren Hauptstraße kaum zu Problemen geführt habe, zumal die längere Strecke nur einen Zeitverlust von maximal zwei Minuten mit sich bringe. Auch Umfragen, zwar nicht repräsentativ, hätten ergeben, dass der Großteil der Bevölkerung sich gegen den Bus in der Fußgängerzone ausspricht.

"Wir müssen abwägen, was wichtiger ist: die Attraktivität der Fußgängerzone zu erhöhen oder eine bessere Erreichbarkeit des Stadtzentrums per Bus zu erhalten", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann. "Meine subjektive Meinung ist, der jetzige Zustand sollte beibehalten werden", ergänzte er. Michael Schindler (Freie Wähler) sprach sich klar für die jetzige Lösung aus, während Susanne Merkel-Grau (Grüne) erneut den Standpunkt ihrer Fraktion darlegte. "Wir sollten und können doch nicht auf den wichtigen Haltepunkt am Adenauerplatz verzichten", begründete sie die ablehnende Haltung der Grünen. Und: In anderen Städten würden ja auch Busse durch die Fußgängerzonen fahren. "Der Kubus wird, so hoffen wir, künftig eine zentrale Anlaufstelle in der Stadt sein, die auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sein sollte." Den Bus jetzt herauszunehmen, sei "kurzfristig gedacht".

Im Statusbericht, von der Verwaltung im Ausschuss vorgelegt, wurde unter anderem hervorgehoben, man habe nun seit Einführung der neuen Streckenführung genügend Erfahrung sammeln können, um die Situation beurteilen zu können. Probleme beim Umsteigen bestünden demnach nicht. So halte die Linie 709 seit der Verlegung an einer neu eingerichteten Haltestelle vor der Sparkasse. Auch der Zeitfaktor spiele eine untergeordnete Rolle, zumal der Bus früher - beim Durchfahren der Fußgängerzone - nur im Schritttempo unterwegs gewesen sei und man auch wegen des Herunterfahrens der Poller im südlichen Bereich der Hauptstraße habe eine Verzögerung hinnehmen müssen.