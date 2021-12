Wiesloch. (hds) 211 Kinderwünsche wurden mit den Gutscheinen erfüllt, die vor einigen Tagen verteilt wurden. Die Bilanz der "Wieslocher Weihnachtswunsch-Aktion", die in diesem Jahr ihr "Zehnjähriges" feiern kann, fällt wieder erfolgreich aus. 10.500 Euro an Spenden kamen zusammen und so konnte das Organisationsteam Gutscheine in Höhe von jeweils 50 Euro an all jene Eltern verteilen, die finanziell nicht in der Lage sind, ihren Kindern besondere Wünsche zu erfüllen.

"Wir mussten leider, wie bereits im Vorjahr, unsere ursprüngliche Vorgehensweise ändern", so Ines Adam, Mitglied des Organisationsteams. Denn in normalen Zeiten holten hilfsbereite Menschen die Notizen mit den Wünschen von einer Pinnwand im Rathaus ab, kauften direkt ein und brachten die Geschenke vorbei, die dann wiederum über Kindergärten, Grundschulen und karikative Organisationen an die Eltern verteilt wurden. Dieser bewährte Weg konnte wegen der Pandemie nicht fortgesetzt werden. Bei den Spenden ragten die 2000 Euro von MLP heraus, vom Lions Club Wiesloch wurden 1000 Euro zur Verfügung gestellt. "Wichtig sind jedoch die vielen Einzelspenden und wir haben im Verlauf der Jahre doch viele ,Stammkunden’ auf unserer Liste, die sich häufig mit zum Teil großen Beträgen an der Aktion beteiligen", bilanzierte Adam. So wurden nicht selten Beträge zwischen 100 und 300 Euro registriert. "Es tut gut, über Jahre hinweg diesen Rückhalt aus der Bevölkerung zu haben", freute sich Adam.

Dank der Unterstützung der beteiligten Schulen und Organisationen waren im Vorfeld die Familien benannt worden, die am dringlichsten Unterstützung benötigen. "Fast 20 Einrichtungen haben uns tatkräftig beim Ablauf geholfen", so Adam. Verteilt wurden Gutscheine für Geschäfte in Wiesloch, um den lokalen Handel in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Naturgemäß wünschten sich die Kinder meist Spielsachen, aber auch Kleidung und Bücher. "Wir hoffen alle, im nächsten Jahr wieder unter anderen Rahmenbedingungen antreten zu können. Dann holen wir unser Jubiläum nach", blickte Ines Adam zuversichtlich nach vorn.