Von Sebastian Lerche

Wiesloch-Baiertal. Gewappnet für ein Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt, inklusive "Klimafaktor" – und zugleich soll die Ortsmitte aufgewertet werden: Das ist das Ziel für Baiertal, das die Stadt Wiesloch in Zusammenarbeit mit dem Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) formuliert hat. Einblick in die Baumaßnahme, für die nun die Aufträge vergeben wurden, gaben Josef Zöllner, technischer Betriebsleiter des AHW, und Meinrad Singler von der Wieslocher Stadtverwaltung.

Künftig soll es nicht mehr zu Schäden durch überflutete Straßen und vollgelaufene Keller kommen, wie sie etwa im Mai 2016 nach anhaltenden Starkregen in Baiertals Ortsmitte auftraten. Man verlässt sich bei der Vorsorge nicht nur auf die Statistiken vergangener Jahrzehnte, sondern rechnet auch mit einem 15-prozentiges Plus der Wassermengen, das dem Klimawandel geschuldet ist.

Für Picknick oder Planschen ist das großzügig gestaltete Ufer des Gauangelbachs nahe Baiertals Ortsverwaltung gedacht. Grafik: AHW, Albrecht Ingenieurbüro/RNZ-Repro

Ende August, Anfang September sollen die Bauarbeiten in Baiertal beginnen und voraussichtlich bis Ende 2021 dauern. Doch stellen die historisch gewachsenen Strukturen den AHW, der den Gewässerausbau federführend übernimmt, vor einige Herausforderungen.

So verlaufen entlang beider Ufer des Gauangelbachs Straßen, die durch Mauern befestigt sind: südlich die Mühlstraße, in der es schon recht eng zugeht, und nördlich die Alte Bahnhofstraße, die eine Landesstraße ist und daher nicht von den Baumaßnahmen tangiert wird. Stattdessen nahm man laut Zöllner nur das gegenüberliegende Ufer der Mühlstraße ins Auge, um im 500 Meter langen Ausbaubereich drei Aufweitungen des Bachbetts zu ermöglichen: eine nahe der Einmündung der Hasenäckerstraße, zwei nahe der Pauline-Maier-Straße.

In der Mühlstraße fallen damit jedoch insgesamt sechs Parkplätze direkt am Straßenrand weg. Das Ufer wird dann bis an die Fahrbahn heranreichen, der Bachquerschnitt wächst an diesen drei Stellen von etwa 5,50 Meter auf über sieben Meter.

Die vierte und größte Aufweitung des Bachbetts soll nahe der Baiertaler Ortsverwaltung geschehen, wie Josef Zöllner erläuterte. Da hat man den Platz gefunden für zwei halbrunde, terrassenförmige Ufergestaltungen, die zum Verweilen und direkten Erleben des Wassers einladen – nicht direkt ein Spielplatz, aber ein großzügiger Bereich für Picknick, Planschen und Matschen.

Der Bachlauf wird mehr Windungen erhalten, sodass er wieder mehr seiner natürlichen Form ähnelt und eventuelle Flutwellen etwas zurückgehalten werden. Ins Wasser werden Totholz, sogenannte "Störsteine" und "Unterkünfte" für Tiere gelegt. Abgestorbene Äste und Stämme können diversen Lebewesen als Nahrung und Unterkunft dienen, Störsteine beleben den Wasserfluss, sodass Sauerstoff hineingemischt und insgesamt die Wasserqualität gesteigert wird. Mit Unterkünften sind quasi Rastplätze beispielsweise für wandernde Fische und Versteckmöglichkeiten gemeint, damit kleinere Tiere nicht so leicht von Beutegreifern erwischt werden. AHW und Stadt Wiesloch haben in dieser Hinsicht mit Fachleuten der Umweltbehörden und Fischereisachverständigen zusammengearbeitet. "Momentan ist der Bach fast fischfrei", so Zöllner. "Das soll sich ändern."

Grob behauene Blocksteine werden die Ufer der vier erwähnten Aufweitungen befestigen, überdies erhalten die vorhandenen Mauern am Bach ordentliche Fundamente, momentan sind sie Meinrad Singler zufolge nämlich nicht "gegründet", Fundamente müssen nachträglich eingebaut werden. Der teils dichte Uferbewuchs muss zunächst weichen, eine passende Bepflanzung wird zum Abschluss der Baumaßnahme folgen.

Damit erreicht der AHW eine maximale Durchflussmenge von 6 Kubikmeter die Sekunde bis sogar 8,3 Kubikmeter im schlimmsten Fall, bisher sind es nur gut 4 Kubikmeter. Investiert werden insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Das Land trägt 70 Prozent der Kosten für die Hochwasserschutzmaßnahmen: Der Förderbescheid über 1,76 Millionen Euro ist im Mai eingetroffen.

Auf einen wichtigen zusätzlichen Aspekt des gesamten Schutzkonzepts des AHW wies Josef Zöllner eigens hin: Bachaufwärts von Baiertal wird bis Ende dieses Jahres nämlich ein Rückhaltebecken im Ochsenbachtal, bei Schatthausen, seinen Betrieb aufnehmen. Das Schatthausener Becken ist davor entstanden, überdies gibt es das Rückhaltebecken Gauangelloch, in Baiertal sind zudem am Hohenhardter Hof und Richtung Maisbach Auffangflächen für Hochwasser vorhanden.

Wie Baiertals Bach umgestaltet wird, legten Stadtverwaltung Wiesloch, Baiertaler Ortsverwaltung und Fachleute unter Einbeziehung der Bürger im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts "Insek 2030+" fest. Wichtig war laut Meinrad Singler allen Beteiligten, dass mit dem naturnah gestalteten, erlebbaren Bach auch die Aufenthaltsqualität in Baiertals Ortsmitte insgesamt steigt, wie genau, wird noch im Detail geklärt. Diese Maßnahmen werden allerdings nicht vom Land gefördert, sie fallen nicht unter den Hochwasserschutz. Eine gute Nachricht hatte Meinrad Singler jedenfalls für alle Bauwilligen: Bisher mussten Anträge für Alte Bahnhofs- und Mühlstraße abgelehnt werden, jetzt, da der Hochwasserschutz gewährleistet wird, haben Bauanträge endlich eine Chance.

Info: Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.wiesloch.de/pb/Home/Wohnen+_+Wirtschaft/hochwasserschutz.html.