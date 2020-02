Dazu gehörten die ​verschiedenen Tanzgruppen der „Wieslocher Frauen“ in ihren prächtigen Kostümen. Foto: Jan A. Pfeifer

Wiesloch. (zlb) Den Männern – ausgenommen sind Hilfskräfte vor und hinter der Bühne – ist der Zutritt zur Fastnachtssitzung der "Wieslocher Frauen" im Palatin traditionell verboten. Klar, die Mädels wollen unter sich sein. Keiner der Männer ist deshalb je in Tränen ausgebrochen, ein gemütlicher, ungestörter Abend mit passendem Getränk und TV-Sport ist schließlich auch nicht zu verachten.

Außerdem sei den Herren zum Trost gesagt, dass im Lauf der diesjährigen Show eines immer deutlicher wurde: Der Mann wird gebraucht, und wie! Zwei Soloauftritte unterstrichen dies beispielhaft: "Lisbett Möchtegern" (Iris Tusche) berichtete in einem witzigen Vortrag von den vielen vergeblichen Versuchen, doch noch ein Mannsbild zu ergattern. Und erst die "Hildegard" (Helga Kowohl)! "Ich will jetzt ooner!", verkündete sie kategorisch und ritt zu diesem Zweck unter massivem körperlichem Einsatz eine "Attacke" nach der anderen, immer im Dialog mit dem Publikum, das begeistert mitging.

"Ich bin noch fit, koon alder Schlabbe! Ich loss es jeden Dag noch krache!" Das betonte eine "echte Wieslocher Fraa" (Karin Kircher) in ihrer Bütt’ und man glaubte es ihr aufs Wort. Iris Tusche und Martina Hecker ihrerseits berichteten vom Wochenendseminar "Backen ohne Mehl" Kurioses und Amüsantes, während Gabi Renger und Karin Dombo – unterstützt von Karin Krauser aus dem "Off" – die verschiedenen Anwendungen des Internets auf die Schippe nahmen.

Im "Bussierhäusl" in den Weinbergen hoch über Wiesloch traf sich auch diesmal wieder das Damenquartett Petra Spitzlay, Isolde Kleinert, Jutta Allgeier und Gertrud Hettinger zum vertrauten Schwatz über Wieslocher Ereignisse. Da wurde nichts ausgelassen: Die neuen "Klappstuhl-Konzerte" in der Wieslocher Innenstadt kamen ebenso aufs Tapet wie die "Feste-Inflation", wegen der man bald ernste Terminschwierigkeiten kriegt, der ehemalige "Dannheimer", der nun "Kubus" heißt, und das Hundeschwimmen (gefüllte Hundebeutel bitte vorher abgeben!) als Ersatz für FKK im "WieTalbad". Einen gesungenen Gruß ans alte Berlin mit seiner Kabarett- und Chansonkultur hatte Gertraude Zielbauer mitgebracht: "Wer schmeißt denn da mit Lehm?", fragte sie immer wieder und stellte fest, dass die Leute vor hundert Jahren die gleichen Streithansel waren wie heute.

Tina Dohn, ehemalige Kurpfälzische Weinkönigin, entzückte das Publikum im märchenhaften Outfit und schilderte in Wort und Live-Gesang amüsant und charmant den Alltag eines "Wieslocher Riesling-Träubchens". Ihr Bekenntnis am Schluss: "In Wiesloch, da bin ich daheim!"

Bunte Farbtupfer, dargeboten von den Tanzgruppen der "Wieslocher Frauen", lockerten das Programm auf und waren jeder für sich eine Augenweide: die "Sugar Babies" – einmal unter der Leitung von Karin Dombo und das andere Mal unter Elke Walter – die "Roten Funken" (Einstudierung: Karin Zimmer und Isolde Kleinert) und die "Tanzmäuse" (Leitung: Gabi Schneeweiß und Sina Janson). Die "Havanna Club Boys", das Männerballett der KG Blau-Weiß (Einstudierung: Alexandra Becker), bildeten als "Pop Queens" die einzige Ausnahme im weiblich dominierten Programm.

Für eine gelungene Überraschung sorgte Elke Speers umwerfend komisches "Luftpumpenorchester", das zur "Tritsch-Tratsch-Polka" von Johann Strauß seine "Instrumente" in Stellung brachte. Einen stimmigen Schlusspunkt unter die bunte Narrenshow setzten schließlich die "Golden Girls (Idee und Einstudierung: Petra Spitzlay) mit einer Schlagerparade, die zugleich Bekenntnis zu einem vereinten Europa war. Als Gäste waren auch die Guggemusiker "Bäramaddl" aus Kronau gekommen (Musikalischer Leiter: André Heß) und mischten das Publikum ordentlich auf.

Der Wieslocher Frauenfasching fand in diesem Jahr zu 25. Mal statt. Ein Jubiläum, das Andy Fauré, der langjährige musikalische Begleiter am Keyboard, zum Anlass nahm, um ein eigenes Lied zu präsentieren: "Feiert mit und singt mit mir ein Hoch auf die Wieslocher Fraun!" Das ließen sich die toll kostümierten Besucherinnen nicht zweimal sagen und blieben auch nach dem Programm bei Polonaise, Tanz und Schunkelliedern noch lange beisammen.