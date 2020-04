Wiesloch. Der DRK-Kreisverband hat in der Corona-Krise bereits seit Anfang März einen Einsatzstab gebildet. Dieser tritt in kritischen Lagen zusammen, um die Situation regelmäßig zu bewerten und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Im Ernstfall könnte der Einsatzstab in kurzer Zeit mehrere hundert DRK-Katastrophenschützer mobilisieren. Im Einsatzstab engagieren sich auch Führungskräfte des DRK Wiesloch.

In der Leitung des Stabes vertreten sich wechselseitig die Kreisbereitschaftsleiterin Yvonne Wiedl und Jürgen Wiesbeck, der darüber hinaus Leiter des Einsatzstabes im DRK-Landesverband ist. "Derzeit treffen sich die knapp 20 Stabsmitglieder zweimal täglich zu Besprechungen, um die aktuelle Lage zu beurteilen – natürlich online, wegen des geltenden Kontaktverbots" berichtet Yvonne Wiedl. Zu den Stabsmitgliedern zählen auch der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter Thomas Erni und der stellvertretende Kreisverbandsarzt Dr. Mario Strammiello vom DRK Wiesloch.

Als der Einsatzstab seine Arbeit aufnahm, galten die ersten beschlossenen Maßnahmen der Aufrechterhaltung der Weiterarbeit trotz zu erwartender Einschränkungen. Darüber hinaus betraf es zunächst hauptsächlich interne Projekte im Kreisverband: Die Schließung von tagesstrukturierenden Projekten im Ankunftszentrum für Geflüchtete und Schließung der Kleiderläden; Helfer-vor-Ort-Systeme und Psychosoziale Notfallversorgung wurden außer Dienst gesetzt, alle geplanten Veranstaltungen abgesagt. Als Katastrophenschutz- und Rettungsdienstorganisation zählt der Kreisverband zur kritischen Infrastruktur mit systemrelevantem Personal. Die Maßnahmen sollten diejenigen schützen, die in Notlagen die Bevölkerung schützen.

Der Einsatzstab richtete auch eine Telefonhotline zur Koordinierung von (medizinischen) Hilfsangeboten und Hilfesuchenden ein. Ehrenamtliche und hauptamtliche DRK-Mitarbeiter besetzen die Hotline täglich von 9 bis 17 Uhr; auch am Wochenende. Helfer des Ortsvereins Walldorf unterstützen die Fieberambulanz von Walldorfer Internisten, während in Mühlhausen schnell und unbürokratisch eine Einkaufshilfe organisiert wurde. Weiter helfen die aktiven Ehrenamtlichen bei großen zentralen Blutspendeaktionen oder beim Aufbau von mobilen Corona-Teststationen.

Auch die Beschaffung von Schutzausrüstung, die Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutzeinheiten und die Helferabfrage innerhalb der Bereitschaften obliegen dem Einsatzstab. Ein großer Vorteil im Kreisverband ist die enge Vernetzung von Katastrophenschutz und Regelrettungsdienst: Sollte hier Personal krankheitsbedingt knapp werden, könnten ehrenamtliche Aktive unterstützen.

Bis zu 40 Mitarbeiter des DRK Rhein-Neckar/Heidelberg sind derzeit neben dem Einsatzstab dauerhaft in Maßnahmen zur Viruseindämmung eingesetzt. "Wir sind derzeit sehr aktiv, allerdings bleiben wir auch gerüstet für eine etwaige Verschlechterung der Lage. Unsere Katastrophenschutzeinheiten sind hinsichtlich Material und Einsatzstärke bestens vorbereitet", sagt Jürgen Wiesbeck.

"Falls sich die Zustände in Kliniken und im Gesundheitswesen drastisch verändern, können wir in Katastrophenlagen in kurzer Zeit viele hundert Helferinnen und Helfer zur Unterstützung aktivieren". Diese könnten dann beispielsweise bei der Absicherung medizinischer Einrichtungen, in der Patientenlogistik oder beim Aufbau und der Betreuung von Notambulanzen zum Einsatz kommen.