Wiesloch. (pol/rl) Innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich am Freitagabend in Wiesloch drei Raubüberfälle. In allen Fällen versuchte ein Mann seinen Opfern die Handtasche und die Geldbörse zu entreißen. Weil sich die Überfallenen jeweils heftig wehrten, blieb der Täter ohne Beute. Bei der Gegenwehr verlezten sich die Überfallen jedoch leicht. Eine der drei Personen stürzte dabei und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwägen in der Stadtmitte führte zur Festnahme eines 30-jährigen Mannes, der die Raubüberfälle begangen hat. Die näheren Umstände zu den einzelnen Taten ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444.