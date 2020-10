Eine Begrünung des Schafbuckels in Wiesloch, der schon seit Jahren saniert wird, war bisher nie erfolgreich. Nun soll mit Schotter ein mögliches Abrutschen des Hanges verhindert werden. Foto: Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. In Zukunft könnte Schotter statt Begrünung auf dem Schafbuckel am östlichen Ortsrand von Altwiesloch liegen – das sieht zumindest der Vorschlag des beauftragten Ingenieurbüros Arcadis vor. Nun wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt einer Vorlage – mit einer Enthaltung – mehrheitlich zugestimmt, entsprechende Zuschüsse beim Land zu beantragen.

Seit Jahren bereits laufen die Sanierungsarbeiten am Schafbuckel. Allerdings gerieten die zwischendurch ins Stocken, als dort Gase ausströmten und Sicherheitsvorkehrungen für die Arbeiter ergriffen werden mussten. Begonnen hatten die Arbeiten im Bereich der ehemaligen Grube "Segen Gottes" im Januar 2014. Dort wurden bis 1953 unter Tage Blei und Zink abgebaut. Dabei entstanden sogenannte "Flotationsschlämme", ein Gemisch aus Erzrückständen, Metallen und Chemikalien, das in Schlammbecken gesammelt und abgelagert wurde. Später wurde das weitläufige Gelände auch noch mit Bodenaushub und Klärschlamm verfüllt. Die Folge: Der Schafbuckel erwies sich als gefährliche Altlast, was von der zuständigen Bewertungskommission auch eindeutig festgestellt worden war.

Aber das eigentliche Problem ist der Südhang der einstigen Grube. "Dieser ist steil und nach wie vor intensiv mit Schwermetallen belastet", führte Projektleiter Thomas Nübling vom Ingenieurbüro Arcadis in der Sitzung aus. Zwar hatte man bereits etwa zahlreiche "Anker" in diesem Bereich angebracht, um so ein Abrutschen des Hanges selbst zu verhindern, eine ursprünglich vorgesehene Begrünung jedoch konnte nicht umgesetzt werden.

"Wir haben alles versucht, jedoch keine der Maßnahmen führte bisher zum Erfolg", erläuterte Nübling. So wurde zunächst Saatgut aufgetragen, das jedoch – wegen der Bodenbelastung – nicht anwachsen konnte. Geplante Matten, die man auf den rund 5000 Quadratmetern verlegen wollte, waren auf dem Markt nicht mehr erhältlich. Auch die Alternative aus Jutegeflecht, auf das Saatgut aufgespritzt werden sollte, erwies sich letztendlich als nicht machbar. Schuld daran: der kontaminierte Boden.

"Um den Südhang mit seiner starken Neigung von 36 Grad wirkungsvoll abzustützen, bleibt aus unserer Sicht nur die Möglichkeit, zwischen den Ankern Schotter aufzubringen", sagte Nübling. Dadurch könne gewährleistet werden, dass keine Erosionsschäden durch Wasser und Wind entstehen. Und auch aus Kostengründen sei dies eine sinnvolle Variante. Zudem wurde in der Aussprache von den Grünen und Freien Wählern angeregt, zu untersuchen, ob es machbar sei, die Fläche mit einer Photovoltaik-Anlage zu versehen.

Aber auch Bedenken wegen des Schotters in Richtung eines "Verbots" wurden von Stefan Seewöster (Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL) geäußert: "Es könnte doch sein, dass wir dann keine Zuschüsse für die Maßnahme erhalten, da Schotter ja nicht als ,Begrünung’ erlaubt ist." Allerdings entgegnete Nübling, dass es ein Unterschied sei, ob man Schotter als Sicherheitsmaterial für einen Hang nutze oder im Vorgarten platziere. Gerhard Veits (Grüne) mahnte an, es gehe bei dem Beschluss nicht um die Umsetzung, sondern zunächst einmal um die Förderung.

Schließlich erklärte Meinrad Singler von der Stadtverwaltung, man werde alle vorgeschlagenen Anregungen in die Prüfungen mit einbeziehen und die Ergebnisse im Ausschuss vorstellen. Jetzt einen Förderantrag zu stellen, war notwendig, da eine Verlängerung für bereits geleistete Gelder vom Land nicht möglich sei. Wie Singler ausführte, werde man mit den Arbeiten erst dann beginnen können, wenn Zusagen vom Land vorliegen. "Dann können wir die Ausschreibung starten. Wir hoffen, bis Mitte 2021 die Maßnahme abgeschlossen zu haben."

Allerdings müssten auch eigene Mittel im Wieslocher Haushalt bereitgestellt werden, die sich auf etwa zehn Prozent der Gesamtsumme belaufen würden. Insgesamt kostet das Sanierungsprojekt fast drei Millionen Euro, jetzt geht es um einen Betrag von maximal etwa 900.000 Euro, je nach Variante für den Erosionsschutz.