Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Mehrere Baustellen halten die Lebenshilfe Wiesloch gegenwärtig in Atem. Das ist einmal eine Baustelle im wahrsten Wortsinn: der Neubau eines Wohnheims. Dann ist da noch die Corona-Pandemie, die der Verein trotz der Lockerungen nach wie vor sehr ernst nimmt. Und schließlich das neue Bundesteilhabegesetz, das den Verantwortlichen schwere Kopfschmerzen bereitet.

Im Gespräch mit der RNZ legten die Vereinsvorsitzende Katharina Ebbecke, Geschäftsführer Jürgen Piesch und Beate Krestel, verantwortlich für die Finanzen, die aktuellen Herausforderungen dar. So hat sich das Wohnheim am Rand des "Quartiers am Bach", des Neubaugebiets auf dem früheren "Wellpappe"-Gelände, gut entwickelt. Im Oktober 2021 war der Spatenstich, jetzt steht der Rohbau. Ebbecke ist zuversichtlich, dass das Gebäude 2023, "zum 60. Geburtstag der Lebenshilfe", bezugsfertig ist.

26 Wohnplätze werden im dreistöckigen Neubau Erwachsenen mit Behinderung angeboten. Piesch zufolge hat man auf flexibel nutzbare Räume Wert gelegt, die sowohl für Menschen mit leichten Behinderungen geeignet sind als auch für Menschen mit schweren oder Mehrfach-Behinderungen. 22 neue Plätze entstehen und vier sind Ersatz für Doppelzimmer-Plätze im Heinz-Schmidt-Rohr-Haus, die wegen der neuen Heimbauverordnung wegfallen. Für eine Kurzzeitunterbringung sind vier weitere Plätze vorgesehen. Angeschlossen ist überdies eine Seniorenbetreuung für 14 Personen. Im Erdgeschoss soll es zudem eine zentrale Wäscherei für die Lebenshilfe und einen Gemeinschaftsraum mit Küche geben – gewünscht ist, dass sich das Haus zum "Quartier" hin öffnet, etwa mit einem "Begegnungscafé", sodass sich eine gute Nachbarschaft bildet.

Auf eine fünfjährige Planungsphase blickt die Lebenshilfe inzwischen zurück, so Ebbecke. Eine "Kehrtwende" des Kommunalverbands für Jugend und Soziales, der den Bau nicht mehr bezuschusst, und die neuen Energieeffizienz-Anforderungen des Gemeinderats galt es zu bewältigen. Außerdem die Grundstücksverhandlungen mit "Haus & Co.": Für das "Wellpappe"-Gelände hatte die Lebenshilfe sich entschieden, ehe der Investor auf den Plan trat. "Wir haben deren Konzept auf den Kopf gestellt", so Ebbecke. Aber sie habe das gute Gefühl, dass Wohnheim und Wohngebiet gut zusammenpassen. Um die sechs Millionen Euro investiere die Lebenshilfe in das Wohnheim – Stand jetzt, schränkt Jürgen Piesch angesichts der Preissteigerungen im Bausektor ein.

"Immer ,Team Vorsicht’" sei die Lebenshilfe während der Pandemie, berichtet Katharina Ebbecke. In allen Einrichtungen habe man strenge Schutzmaßnahmen getroffen. Sowohl unter Klienten als auch Mitarbeitenden habe man eine "sehr hohe Impfquote". Die Corona-Ausbrüche blieben auf einzelne Gruppen oder Einrichtungen beschränkt "und ohne schwere oder gar tödliche Verläufe". Ebbecke hob dabei mit einem "großen Lob" die außergewöhnliche Leistung der Mitarbeiter hervor, die "oft bis über die Belastungsgrenze hinaus" gearbeitet haben.

Ob Einspringen in der Kurpfalz-Werkstatt, "Faschingsparty to go", bei der verkleidete Kindergartenteams die Kleinen zu Hause überraschten, oder ideenreiches "Home Schooling", alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gaben laut der Vorsitzenden alles. Und leider spürten alle Stress und Erschöpfung – Mitarbeiter wie Klienten.

"Gut gemeint, schlecht gemacht", lautet das Urteil des Lebenshilfe-Teams zum Bundesteilhabegesetz: 2016 verkündet, tritt es schrittweise in Kraft. Das gut Gemeinte: Statt einer Einrichtung, wo ein Klient arbeitet, betreut wird oder wohnt, nimmt man den Menschen in den Blick, Fähigkeiten, Behinderungen, Bedürfnisse und Anliegen. Der größte Kritikpunkt ist die enorme Bürokratie, die auf Klienten und gesetzlich bestimmte Betreuer zukommt, so Ebbecke.

Wird Hilfe bei Körperhygiene, Anziehen, Essen oder anderen Handlungen benötigt? Welche Leistungen, etwa Mahlzeit, Unterricht, Medikamentengabe oder Bastelnachmittag, nehmen die Klienten täglich in Anspruch? All das müsse auf 43 Seiten genau artikuliert werden – aber was, wenn die Klienten das nicht können und die Betreuer, oft ältere Leute, überfordert sind? Die Lebenshilfe könne nicht jede einzelne Bedarfsfeststellung begleiten und habe auch nicht das Recht, bei den Behörden für ihre Klienten vorzusprechen.

Bei so vielen Details seien Personal- und Zeitaufwand riesig – sowohl bei der Lebenshilfe, die ihre Leistungen "viel kleinteiliger abrechnen" müsse, als auch bei den Behörden. Die Befürchtung: "Dass der Abrechnungsstau immer länger wird." Oder dass es entgegen der Absicht hinter dem Gesetz ungerechter zugeht. Da seien noch viele Fragen offen, daher widme das Lebenshilfe-Team diesem Gesetz so viel Zeit. "Aber wir würden unsere Energie gerne in unsere eigentlichen Aufgaben stecken", so Ebbecke. "Wir haben große Bedenken, ob wir unser Angebot so aufrecht erhalten können."