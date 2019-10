Wiesloch. (HCE) Die "Wiesel", die Handball-Inklusionsmannschaft der TSG Wiesloch, wurde jetzt mit dem "Ludwig-Wagner-Preis" ausgezeichnet. Der Ehrenpreis wird in Erinnerung an den sozialdemokratischen Kommunalpolitiker Ludwig Wagner (1884-1978) vergeben, dem ehemaligen Stadtrat und stellvertretenden Bürgermeister. Wie Richard Ziehensack für das Kuratorium ausführte, das den Preis vergibt, genoss Wagner über alle Parteigrenzen hinweg ein hohes Ansehen in der Weinstadt. In Anerkennung seines vorbildlichen ehrenamtlichen Engagements für die Stadt und ihre Bürger verlieh ihm Wiesloch 1963 das Ehrenbürgerrecht.

Das im Jahr 2000 gegründete Kuratorium Ludwig-Wagner-Preis, ein Zusammenschluss von Einzelpersonen, sei "offen für alle Bürger der Stadt" und ehre alle zwei Jahre "Menschen oder Organisationen Wieslochs für herausragende bürgerschaftliches Engagement", so Ziehensack. Der erste Preis ging 2003 an den Wieslocher Jugendgemeinderat für ein Projekt zum Umgang von Jugendlichen mit dem Nationalsozialismus. Nun ging der Preis an die "Wiesel".

Herbert Wagner jun., ein Ur-Enkel von Ludwig Wagner, hielt die Laudatio auf die Preisträger und erzählte aus dem Leben seines Ur-Großvaters. Der gehörte von 1919 bis 1933 dem Wieslocher Bürgerausschuss an und sei in der NS-Zeit schon früh für die Machthaber ein unbequemer Widersacher gewesen. Nach dem Kriegsende 1945 zählte Ludwig Wagner zu den "Männern der ersten Stunde", die für den Wiederaufbau eines demokratischen Staatswesens kämpften. 1945 für die SPD in den Gemeinderat gewählt gehörte er diesem bis 1963 an. Für seine vielfältigen Verdienste wurde Ludwig Wagner unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. "Mein Uropa wäre mit der heutigen Preisverleihung sicher einverstanden gewesen", sagte Herbert Wagner. Auch er selbst freue sich als aktiver Handballer sehr über die Auszeichnung für die "Wiesel". Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, einen Teamsport zu betreiben, lobte Wagner das Angebot. "Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich einmal bei euch mittrainieren dürfte."

Die eigentliche Preisverleihung übernahm dann Oberbürgermeister Dirk Elkemann, für den diese Ehrung der "Wiesel" nicht die erste und sicher auch nicht die letzte war. "Wenn man sieht, mit welchem Elan, Ehrgeiz und vor allem mit welcher Freude die Sportler, aber auch Trainer und Betreuer unterwegs sind, geht einem jedes Mal das Herz auf." Deshalb zeigte sich der OB "froh und stolz", den mit 1000 Euro dotierten Ludwig-Wagner-Preis an die "Wiesel" überreichen zu dürfen. Elkemann erinnerte an die Teilnahme an den deutschen Special Olympics, für alle ein Riesenerlebnis. Darüber hinaus haben die "Wiesel" mit Monika Verma und Jasmin Bokalawsky zwei echte Nationalspielerinnen in ihren Reihen, die es in diesem Jahr bis zu den Special Olympics World Games in Abu Dhabi geschafft hatten. Elkemann dankte Jutta und Thorsten Wallenwein sowie Dany Restle sowie dem ganzen Stab dahinter. "Sie sind mit unglaublichem Engagement und Herzblut dabei - dafür ein Riesendankeschön", sagte der OB.

Musikalisch umrahmt wurde die Zeremonie mit Gesang und Gitarrenklängen von Stefan Zirkel.