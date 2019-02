Wiesloch. (rö) "Wir setzen unseren erfolgreichen Kurs fort und sind erneut in allen Geschäftsbereichen gewachsen", sagte Matthias Zander, Vorstandssprecher der Volksbank Kraichgau. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Thomas Geier und Klaus Bieler stellte er gestern in der Wieslocher Hauptstelle der Bank die Bilanz des Jahres 2018 vor. Und die liest sich trotz nach wie vor schwieriger Rahmenbedingungen auf dem Finanzsektor erneut sehr gut. So ist die vorläufige Bilanzsumme um 9,6 Prozent auf 4,46 Milliarden Euro angewachsen.

Damit belegt die Volksbank Kraichgau unter den rund 200 genossenschaftlichen Banken in Baden-Württemberg Platz fünf, "bundesweit sind wir in den Top 30", so Zander. Davon sollen auch die Mitglieder der Bank profitieren: Bei einem Betriebsergebnis nach Bewertung von 31,4 Millionen Euro wird man nicht nur 20 Millionen dem Eigenkapital zuführen können, auf der Vertreterversammlung (am 6. Mai in Wiesloch) wird man auch die Ausschüttung einer "attraktiven Dividende" in Höhe von fünf Prozent vorschlagen.

Klaus Bieler sprach von einem "erfolgreichen Geschäftsjahr" mit einem "wirklich guten Wachstum". Dazu habe auch ein verbesserter Verwaltungsaufwand beigetragen: Durch sinkende Personalkosten - ausscheidende Mitarbeiter wurden nur zum Teil ersetzt - und einen "vernünftigen Umgang" mit den Sachkosten hat man hier im Vergleich zum Vorjahr 1,6 Millionen Euro eingespart.

"Das Kreditgeschäft ist der Erfolgsmotor für unser Wachstum", erklärte Thomas Geier. Das Kundenkreditvolumen hat sich um 11,3 Prozent oder 310 Millionen Euro auf 3,05 Milliarden erhöht. Geier sprach von einer "permanent hohen Nachfrage" sowohl im wohnwirtschaftlichen Finanzierungsgeschäft mit 261 Millionen an neuen Krediten als auch bei den gewerblichen Finanzierungen (231 Millionen).

"Leider keine besseren Nachrichten" als in den Vorjahren hatte Zander für Anleger, die "Null-Zins-Politik" halte nach wie vor an. Für die Bank heiße das, "die qualifizierte Beratung muss weiter im Fokus stehen". Für Zander geht es "im Wesentlichen darum, dass die Kunden ruhig schlafen können". Nach seinen Worten haben sich die bilanziellen Einlagen mit einem Plus von 9,3 Prozent ebenfalls erfreulich entwickelt, der Wertpapierbestand habe sich auf über eine Milliarde Euro erhöht.

Im Bauspargeschäft ("das ist nach wie vor trendy", so Geier) ist man mit einem Volumen von 118 Millionen Euro "zufrieden", die Lebens- und Rentenversicherungen hätten mit 34 Millionen "ein gutes Jahr" hingelegt. Gar ihr "erfolgreichstes Jahr" überhaupt hat die Tochtergesellschaft Kraichgau Immobilien GmbH mit einem Volumen von knapp 50 Millionen hinter sich, die Tochter Kraichgau Reisen GmbH liegt mit 4,5 Millionen knapp unter dem Ergebnis von 2017.

Digitalisierung bleibt ein wichtiges Thema für die Volksbank, wie Matthias Zander betonte, sie halte schrittweise Einzug "in alle Prozesse". Konkrete Auswirkungen hat das auf den "rückläufigen Besuch" der Filialen, weil viele Bankgeschäfte übers Smartphone oder Tablet erledigt werden. Trotzdem gab es gestern ein klares Bekenntnis zur "Flächenbank": "Wir werden keine Zweigstellen schließen in absehbarer Zeit", sagte Thomas Geier, man mache sich aber Gedanken über flexiblere Öffnungszeiten und Lösungen wie die "Tandemfilialen", wie es sie in Malsch und Malschenberg gibt.

Keine Auswirkungen auf die Filialstruktur soll auch die für dieses Jahr geplante Fusion mit der Raiffeisenbank Kraichgau (die RNZ berichtete) haben. Lediglich in Gemmingen (bei Eppingen) wäre man dann doppelt vertreten und wird die Filialen zusammenlegen. "Auf der Kundenseite ändert sich nichts", sagte Geier, auch fusionsbedingte Kündigungen seien nicht geplant. Gründe für die Fusion sind nach seinen Worten die Sicherung der nachhaltigen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit und die optimale Ergänzung des Geschäftsgebiets. Das geschehe dank der geordneten wirtschaftlichen Verhältnisse beider Banken aus einer "Position der Stärke".