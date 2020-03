Von Benjamin Starke

Wiesloch. Seit mehr als einer Woche befinden sich die Schüler und Lehrer in der "Zuhause-Beschulung". Das birgt Risiken, aber auch Chancen, Verlierer sind aber eindeutig die Prüflinge dieses Schuljahres. Bereits am Freitagmorgen, dem 13. März, war in den Lehrerzimmern der Region ganz klar, was am Mittag in Stuttgart durch die Landesregierung verkündet werden würde, die Schließung der Schulen stand unmittelbar bevor. Dies hatte zwei Tage zuvor noch als völlig undenkbar gegolten.

Diese Schließung, ein bislang beispielloser Vorgang, galt es vorzubereiten und dabei wurde deutlich, was man zuvor wusste, wie abgehängt die Otto-Normal-Schulen des Landes vom sogenannten E-Learning sind: Keine standardisierten Lehr-Lern-Plattformen, Cloud-Lösungen oder Online-Kommunikationswege, die bisher den hohen Ansprüchen genügten: Zum WebUntis-Messenger (ähnlich wie das bekannte Kommunikationsprogramm WhatsApp mit Stundenplan-Anbindung) gab es keine Nutzungsfreigabe durch die Landesbehörden, die Microsoft-Office-Cloud-Lösung 365 genügte nicht den Datenschutzvorschriften, Nutzung von WhatsApp selbst, Facebook oder Instagram zum Austausch mit Schülern war dienstlich untersagt und die über Jahre hinweg als heilsbringende Bildungsplattform angepriesene "ella@bw" wurde im September 2018 auf Eis gelegt – ohne Ersatz. Ein Vorstoß einer Wieslocher Schule 2019 in Zusammenarbeit mit einem namhaften Weltkonzern aus dem Nachbarort, eine eigene Online-Lösung auf den Weg zu bringen, versandete zwischen Schule, Schulträger (Rhein-Neckar-Kreis) und Landesbehörde.

Hintergrund Benjamin Starke wurde 1989 in Heidelberg geboren und ist in Rotenberg aufgewachsen. Er ist seit 2011 freier Mitarbeiter der Wieslocher Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung. Nach erfolgreichem Master-Studium an der Uni Mannheim 2014 sowie dem Vorbereitungsdienst auf das gymnasiale Berufsschul-Lehramt ist er seit 2016 Lehrer für [+] Lesen Sie mehr Benjamin Starke wurde 1989 in Heidelberg geboren und ist in Rotenberg aufgewachsen. Er ist seit 2011 freier Mitarbeiter der Wieslocher Lokalredaktion der Rhein-Neckar-Zeitung. Nach erfolgreichem Master-Studium an der Uni Mannheim 2014 sowie dem Vorbereitungsdienst auf das gymnasiale Berufsschul-Lehramt ist er seit 2016 Lehrer für Betriebswirtschaftslehre und katholische Religion an der kaufmännischen Johann-Philipp-Bronner-Schule Wiesloch, an der er selbst 2008 das Abitur absolvierte. Er vertritt vor Ort den Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg, der mit über 10.000 Mitgliedern der größte Fachlehrerverband des Landes ist.

"Von zuhause nach zuhause"

So wurden an den letzten Schultagen (im Zweifel) händisch von allen Klassen E-Mail-Verteilerlisten angelegt, um die "Zuhause-Beschulung" zu ermöglichen. In einem Schreiben der Kultusministerin wurden plötzlich alle bisherigen und seit Jahren bestehenden Bedenken zur Nutzung bestehender Systeme beiseite gewischt. Die Lehrer wurden sogar dazu aufgerufen, dass sie den Unterricht in den nächsten Wochen "von zuhause nach zuhause" mit allen für sie vorstellbaren Mitteln gestalten sollen und können.

Seit dem "Schul-Shutdown" läuft das neue System "Schule von zuhause nach zuhause" an der Johann-Philipp-Bronner-Berufsschule wie ein Uhrwerk. Knapp 750 Schüler in 18 Vollzeit- und 13 Berufsschulklassen erhalten von ihrem Klassenlehrer per E-Mail zu jedem Wochenbeginn einen Plan, auf dem alle Fächer mit ihren Aufgaben für die Woche verzeichnet sind. Die Schüler erhalten so einen Überblick, was alles zu leisten ist, wo und wie sie an die Aufgaben kommen, welche Hilfsangebote dazu bereitstehen und ob und wie die Aufgaben abzugeben sind. Danach eröffnet sich für die Schüler der kaufmännischen Berufsschule ein weites Feld, denn jeder Lehrer hat sich seine eigene Lösung zusammengestrickt: für manche Schüler spannend und abwechslungsreich, andere wünschten sich eine einheitliche Lösung.

Ich erteile jede Woche in vier verschiedenen Klassen (ab Klassenstufe 10) und sechs Oberstufenkursen über 200 Schülern Unterricht in Betriebswirtschaftslehre (BWL) und katholischer Religion. Für BWL haben meine drei Klassen das Unterrichtsmaterial von mir ausgedruckt erhalten, die Religionskurse erhalten das Material nun per E-Mail. In der Folgewoche gibt es per E-Mail neben den neuen Aufgabenstellungen die Lösungen zur Vorwoche. Daneben biete ich auf einem Instagram-Kanal für jede Klasse und jeden Kurs einen freiwilligen Video-Live-Chat zur gewohnten Unterrichtszeit an, hier können die Schüler live und digital Fragen stellen und ich kann mich für alle Schüler sichtbar in Bild und Ton an die gesamte Klasse wenden.

Dadurch findet eine doppelte Absicherung der Ergebnisse statt, ich kann Schwerpunkte setzen und bestimmte Inhalte gezielter dank Nachfragen erklären. Zudem werden die Schüler durch den Video-Live-Chat persönlich angesprochen und sie bekommen kurzzeitig das Gefühl eines geregelten Unterrichts. Gerade als Religions- und Klassenlehrer in den BWL-Klassen möchte ich dieser Verantwortung des persönlichen Austauschs mit den Schülern gerecht werden. Da schwingt auch ein psychologischer Auftrag für mich mit, der dem "Lagerkoller" in den eigenen vier Wänden entgegenwirken soll. Dass dieses System funktioniert, haben mir nicht nur Schüler, sondern auch Eltern, die wohl auch im "Homeoffice" an meinem Online-Unterricht teilgenommen haben, rückgemeldet.

Andere Kollegen haben hier ihre eigenen Vorstellungen umgesetzt: Lernvideos, Lern-Apps, die digitale Rücksendung von Arbeitsaufträgen per E-Mail, Skype-Konferenzen oder die Nutzung von Microsoft-Teams als Kommunikationswege sind einige von vielen genutzten Möglichkeiten. Zudem stricken im Hintergrund unsere Informatik-Lehrer an einer Lösung, um Microsoft Office 365 allen Schülern zugänglich zu machen – nach über drei Jahren des Wartens wurde dies landesweit plötzlich gestattet. Wenn ich mich unter unseren Schülern und meinen Kollegen umhöre, dann läuft die Heim-Beschulung gut ab. "Ich finde es viel angenehmer, von zuhause aus zu lernen. Ich kann länger schlafen, mich jeden Tag auf zwei Fächer fokussieren und muss dazu nicht mit 27 anderen Schülern in einem Zimmer sitzen. So kann ich mich besser konzentrieren und mir die Fächer über die Woche verteilen, wie es mir am besten passt. Probleme gibt es nur, wenn ich etwas nicht verstehe, dann müssen meine Eltern eben herhalten oder ich erkundige mich bei Klassenkameraden online. Mindestens drei bis vier Stunden Selbstdisziplin muss man täglich aufbringen, sonst schafft man sein Wochenpensum nicht!" Das berichtet Philipp Kling aus Dielheim. Er besucht das kaufmännische Berufskolleg I (11. Klasse). Zudem bleibt nun Zeit für soziale Aktionen, so hat sich die Social-Media-AG der Bronner-Schule mit Schulleiterin Susanne Zimmermann dem Aufruf des Bundesgesundheitsministeriums "#WirBleibenZuhause" angeschlossen.

Es ist nicht zu vernachlässigen, dass es zur Klärung komplexer Themen und Zusammenhänge des persönlichen Miteinanders bedarf. Ich klammere beispielsweise die Lehrplaneinheit "Lohn- und Gehaltsabrechnung" in der Berufsschule erst mal aus. Eine Kollegin führt eine Klasse in diesem Sommer zur Prüfung des mittleren Bildungsabschlusses, muss in einer 10. Klasse Stabilitätsgesetze und Konjunktureffekte der Volkswirtschaftslehre prüfungsrelevant vermitteln. Das ist ohne persönliches Miteinander eine nahezu unmögliche Herausforderung, ließ sie mich wissen.

Daneben ergeben sich weitere Fragen: IT-Programmieren ohne die entsprechende Software? Sport ohne Sportgeräte? Chemie und Physik ohne Experimente? Der Theater-Seminarkurs ohne Proben? Die Gesellschaftswissenschaften ohne (politische) Diskussion im Klassenplenum? Das sind Probleme, die ein paar Wochen lang überbrückt werden können, aber nicht, sollte es zu einem monatelangen Unterrichtsausfall kommen.

Das größte Problem stellen die Abschlussklassen mit ihren zentralen Prüfungen dar, hiervon sind die beruflichen Schulen so stark betroffen wie keine der allgemeinbildenden Schulen. Von den 31 Klassen der Bronner-Schule sind jährlich zwölf Abschlussklassen (Berufsschule, Mittlere Reife, Fachhochschulreife und Abitur). Diese haben alle eine Vielzahl von schriftlichen und immer mindestens eine mündliche Abschlussprüfung zu bestreiten. Hinzu kommen in drei Klassen landesweit verordnete zentrale Klassenarbeiten zum Schuljahresende. Das will alles im Unterricht vorbereitet, organisiert, durchgeführt und mehrfach korrigiert werden – da stehen nicht nur für die Lehrer harte Wochen an.

Vier meiner zehn Klassen und Kurse sind Abschlussklassen, alle mit schriftlichen Abschlussprüfungen in BWL oder dem schriftlichen Abitur im Fach Religion. Das bereitet mir große Sorgen. Die Situation für die Schüler der Abschlussklassen ist sehr heikel. Beispielsweise sollten die Abiturienten an beruflichen Gymnasien mit Deutsch vor den Osterferien beginnen: Erst die Hoffnung, dass die Prüfungen trotz Schul-Shutdown wie geplant stattfinden (wie es gerade in Hessen mit dem Abitur läuft), dann die Aus-

Selbstdisziplin ist gefordert

sage des Kultusministeriums, dass der Schul- und Prüfungsbetrieb nach den Osterferien regulär aufgenommen wird und nun die Ansage, dass keine schriftliche Prüfung vor dem 18. Mai in Baden-Württemberg stattfinden soll. "Diese Ungewissheit, ob und wann die sehr umfangreichen Abiturprüfungen, unter anderem mit Mathe und BWL für alle, stattfinden werden und die daraus resultierenden Vorbereitungen, ist für mich persönlich das Schlimmste gerade!", erzählt Jonas Lehmann aus Malsch. Er besucht die Jahrgangsstufe 2 (13. Klasse) des Wieslocher Wirtschaftsgymnasiums und steht eigentlich kurz vor dem Abitur.

Neben den Schülern schaut noch eine weitere Gruppe ungewiss in die Zukunft: die angestellten Lehrer, deren Verträge Ende Juli auslaufen, und die in der Ausbildung befindlichen Referendare, die teilweise mitten in ihren Prüfungslehrproben vom Schul-Shutdown überrascht wurden und bis heute auf eine dienstliche Klärung warten. Auch die berufliche Perspektive bleibt hier ungewiss, so hat das Land bereits fest zugesagte Lehrerstellen an den Schulen kurzfristig wieder gestrichen, denn die Corona-Pandemie wird für den Landeshaushalt teuer. Wo könnte man schneller und besser einsparen als an neuen, bereits eingeplanten und versprochenen Lehrerstellen?