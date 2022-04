Von Tobias Törkott

Wiesloch. Stromausfall in Frauenweiler, nichts geht mehr. Ist ein Trafohäuschen durchgeschmort oder gibt es möglicherweise einen größeren Blackout in der Region? In solchen Szenarien ist es wichtig, dass Rettungskräfte versorgungsfähig sind. Die Stadt Wiesloch rüstet sich nun für den Ernstfall. In diesem rattert in Frauenweiler dann ein Diesel-Aggregat, um das Gerätehaus der Feuerwehr mehr als vier Tage am Stück mit Strom zu versorgen. Alle Feuerwehrhäuser in Wiesloch und den Ortsteilen sollen – wenn möglich noch im laufenden Jahr – ebenfalls solche Notstrom-Aggregate erhalten. "Heute gibt es im Stromnetz viele Abnehmer und Einspeiser. Das Netz schwankt immer mehr und wird instabiler. Daher muss man darauf achten, dass die Stromversorgung aufrechterhalten wird", begründete Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Anschaffung der Geräte bei der offiziellen Übergabe hinter dem Gerätehaus in der Ludwig-Wagner-Straße. Dabei wurde auch ein weiterer Faktor im Wieslocher Katastrophenmanagement vorgestellt: der Sirenenplan, um die Bürgerinnen und Bürger im Notfall zu warnen.

720 Liter fasst der Tank des Aggregats. "110 Betriebsstunden sind möglich mit dem, was im Gerätehaus angeschlossen ist", erklärt Thomas Dilkaute vom gleichnamigen Notstrom-Unternehmen aus Mühlhausen. Obwohl das Aggregat für den Laien rattert wie ein Schiffsdiesel, handelt es sich dabei um einen Industriemotor. "Das ist nicht wie bei einem Motor in einem Fahrzeug. Dieser hier ist für immer die gleiche Drehzahl ausgelegt, damit die 50-Hertz-Frequenz des Netzes gehalten wird. Gleichbleibende Leistung, das hat sich bewährt", beschreibt der Elektro-Fachmann, während der Diesel stoisch weiter gluckert. Die Kennzahlen des Geräts: 60 Kilovoltampere (KVA) und 50 Kilowatt. "Ein normales Haus benötigt etwa 44 Kilowatt. Wir sind hier etwas drüber, als Reserve", weiß Dilkaute.

Plötzlich schaltet sich der Motor wieder ab. Ein Fehler? Nein, erklärt der Fachmann. "Das System hat erkannt, dass das Netz da ist, und läuft dann nur kurz nach und prüft, ob es stabil bleibt." Binnen ein bis zwei Minuten nach einem Blackout springt der Generator an und versorgt das Haus mit Strom. Wer aber nun Sorge hat, dass im Notfall, wenn jede Minute zählt, die Feuerwehrleute die Tore zum eigenen Gerätehaus noch nicht öffnen können, den beruhigt Frauenweilers Kommandant Florian Prummer: "Alle Feuerwehrhäuser haben eine Notfallöffnung." Prummer ist stolz über die Vorreiterrolle der Stadtteil-Feuerwehr: "Wir sind das erste städtische Gebäude, dass an ein Notstrom-Aggregat angeschlossen wird." Das ist auch eine klare Nachricht an die Bevölkerung: Im Notfall wird den Menschen am Gerätehaus dann geholfen.

"Es ist wichtig, dass die Feuerwehr hier versorgt wird und erreichbar ist", schätzt Elkemann die Anschaffung, die die Stadt Wiesloch 55.000 Euro kostet. Das Gerät ist zudem mit einem Gabelstapler transportabel. Dennoch stehen im Projektplan der Feuerwehr auch weitere mobile Aggregate. Die Stadtteil-Feuerwehr Schatthausen erhält ein ähnliches Aggregat, Baiertal (80 KVA/etwa 60.000 Euro) und Wiesloch (100 KVA/etwa 75.000 Euro) bekommen stärkere Versionen. "Es ist toll, was in Wiesloch trotz klammer Kassen für den Bevölkerungsschutz gemacht wird", betont Prummer.

Dazu zählt auch das Sirenennetz, das noch 2022 über den Dächern der Stadt aufgebaut werden soll. Elf Sirenen warnen dann von Frauenweiler bis Schatthausen mit einer Lautstärke von bis zu 95 Dezibel, wenn Gefahr droht. Bei der Wieslocher Feuerwehr ist man sich sicher: Die Sirenen höre man auch beim geschlossenen Fenster. Das alte Sirenensystem wurde in den 90er Jahren abgebaut. "Wir erreichen die Bürger nicht mehr nur über Radio und TV. Das Handynetz steigt auch irgendwann aus", so Elkemann. Seinen Aha-Moment hatte er kurz nach seiner Amtseinführung mit dem Hochwasser in Baiertal. Vermutungen liegen nahe, das Wieslocher Katastrophen-Engagement könnte auch mit der Hochwasserkatastrophe des Sommers 2021 zusammenhängen. Doch bereits seit etwa zehn Jahren sind Rat, Verwaltung und Feuerwehr stark hinterher, um das Warnnetz aufzubauen. Der Ratsbeschluss datiert auf das Jahr 2019 zurück. "Der politische Wille ist da", betont Wieslochs Feuerwehr-Kommandant Marco Friz. Es müsse nicht immer erst eine Katastrophe geben, um aktiv zu werden. Mögliche Gefahrenherde, wie beispielsweise Hochwasser oder einen Großbrand, gibt es – wie überall – auch in Wiesloch. Dazu hat die Stadt laut Feuerwehr auch sogenannte Störfall- oder chemische Betriebe auf ihrem Gebiet.

Mit den alten Sirenen früherer Tage sind die modernen Geräte nicht vergleichbar. "Es gibt Warnsignale und auch die Möglichkeit von Textansagen", so Prummer. Auf einem USB-Stick sind einzelne Bausteine gespeichert, die im Katastrophenfall abgespielt werden können. Auch Live-Aufsager sind möglich. Über das Modulare Warnsystem (Mowas) kann sogar der Bund auf die Sirenen zugreifen. "Das ist das System, das sich auch auf den TV im Notfall schaltet", so Prummer. Dazu kann auch die Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises die Sirenen ansteuern. Außerdem gibt es einen Koffer: Per Mobil-Verbindung kann der Wieslocher Krisenstab damit quasi von überall auf das Netz zugreifen. Zusätzlich sind die Sirenen für den Notfall abgesichert, sogar dreistufig: zum einen per Netzanschluss und per Batterie, dazu wird die Sonne genutzt. "Batterie wäre der Standard, wir hängen noch ein Solarpaneel dazu. Ohne Strom macht das keinen Sinn", erklärt Prummer.

"Wir gehen quasi zurück zu den bewährten Dingen, auch wenn man nicht geglaubt hätte, dass es notwendig wird", sagt Friz. Zieltermin der Inbetriebnahme des etwa 220.000 Euro teuren Warnsystems: der Warntag im September.