Eine Bühne für jeden, der will: Die Jam-Sessions des Kulturfördervereins Kurpfalz bieten regionalen Künstlern eine Plattform. Ein Highlight gleichermaßen für Publikum und Musiker, so wie hier auf dem Bild für die 17-jährige Sängerin Nina Wink. Foto: A. Dorn

Von Sophia Stoye

Wiesloch. Jeder, der will, kann mitmachen bei den Jam-Sessions des Kulturfördervereins Kurpfalz. Schon seit dreieinhalb Jahren finden fast jeden Mittwochabend diese gemeinsamen Konzertabende statt, immer mit unterschiedlichen Künstlern und nie auf Gewinn ausgerichtet. "Am Anfang haben wir im Harry’s in Walldorf gespielt, inzwischen sind wir in der Regel im Café Art", erklärte der Vereinsvorsitzende Edgar Berlinghof. Die Bühne des Restaurants, welches ebenfalls in Walldorf zu finden ist, biete dem Verein eine ideale Location für die Jam-Sessions. Im Sommer allerdings werden – wie auch bei der jüngsten Jam-Session – einige der gemeinsamen Konzertabende ins Freie, auf das Boule-Gelände in Wiesloch, verlegt.

Das Prinzip dabei ist einfach: "Wir bieten jedem eine Plattform, der auf die Bühne will", so Berlinghof. "Unabhängig davon, ob er Profi, Newcomer oder Hobbymusiker ist." Insbesondere regionale Künstlerinnen und Künstler möchte der Kulturförderverein damit unterstützen. Zwar ist laut dem Vorsitzenden der genaue Ablauf der gemeinsamen Konzertabende ziemlich spontan, allerdings ist es empfehlenswert, sich vorher beim Verein anzukündigen, so kann der Ablauf besser koordiniert werden. Denn inzwischen ist es nicht selten, dass die Bands teilweise zwei bis drei Wochen bis zu ihrem Auftritt warten müssten. "Wir waren schon immer gut besucht, aber seitdem wir während der Corona-Epidemie wieder auftreten dürfen, haben wir einen extrem großen Zulauf", erzählte Berlinghof. "Will jemand auftreten, fragen wir nach einer Liste der Lieder, die er oder sie spielen will", erläuterte er weiter. Je nach Wunsch könne dann die auftretende Person entscheiden, ob sie von der festen "Jam-Session-Band" begleitet werden oder alleine vor dem Publikum spielen will.

Nina Wink entschied sich bei ihrem Auftritt im Café Art vor einem Jahr für eine Begleitung mit der Jam-Session-Band, seitdem steht die 17-jährige Sängerin gerne mittwochs mit der Band auf der Bühne. Schon als sie klein war, sang Wink gerne, über einen Talentabend an ihrer Schule wurde sie in die Schulband aufgenommen, die wiederum letztes Jahr einen Auftritt im Café Art hatte. "Da habe ich von der Jam-Session erfahren – und bin geblieben", erzählte die angehende Abiturientin schmunzelnd, die an der kommenden Staffel der Fernseh-Show "Deutschland sucht den Superstar" teilnehmen wird.

In der jüngsten Jam-Session sang Nina Wink beispielsweise vor allem deutsche Pop-Lieder. Mit dabei war auch "The Jailhouse Gang" und sorgte für ordentliche Rock’n’Roll-Stimmung, während das Zwillingspaar "Used" mit Marco und Dario Klein englische Lieder im Stil der 1960er Jahre bot. Ob es eigene Lieder sind oder Coverversionen von bekannteren Hits, sei egal, sagte Edgar Berlinghof. Die Abwechslung sei schön und schließlich wolle das Publikum "auch mal was zum Mitsingen haben".

Schon in der regionalen Musikszene etabliert, tritt auch Saxofonist Jochen Treu regelmäßig bei den Jam-Sessions auf. Neben seinem Platz in der "Jam-Session-Band" stand Treu jetzt auch für "The Jailhouse Gang" auf der Bühne. Denn als Profi-Musiker tritt der Saxofonspieler nicht nur für eine, sondern für insgesamt neun Bands regelmäßig auf. "Es ist ein absolutes Hochgefühl, dass es wieder vorwärts geht", erzählt Treu mit Blick auf die Corona-Zwangspause erleichtert. Mit mehr Herzblut gehe man nun an die Arbeit und schätze sie dadurch mehr. Aber auch unabhängig von der Pandemie: "Die Jam-Session ist immer ein Highlight", betont der Profi-Musiker, der selbst seit knapp drei Jahren dabei ist. "Es kostet viel Zeit, aber ist auch für einen guten Zweck, um die regionalen Künstler zu unterstützen. Es ist toll, dass die Bands ohne Gage und ohne zu meckern mitmachen", so Treu.

Info: Die nächste Jam-Session findet am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Boule-Gelände am Wieslocher Freibad statt. Eintritt frei. Anmeldung unter 0 62 27/3 06 82 oder per E-Mail an info@evm-online.com.