Zwischen dem Kreisverkehr an der Volksbank Kraichgau und der Ringstraße soll die Hauptstraße zur unechten Einbahnstraße werden. Autos dürften dann nur noch in Richtung Norden – also vom Kreisel in Richtung Fußgängerzone – durch die Straße fahren. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die Hauptstraße in Wiesloch zwischen Tuchbleiche und Ringstraße könnte, wenn es nach dem Willen der Stadtverwaltung geht, künftig als "unechte" Einbahnstraße eingerichtet werden. Dies bedeutet, dass der normale Auto-Verkehr dann nur in Richtung Norden rollen kann, Ausnahmen gelten für Busse und Radfahrer. In der Sitzung für Technik und Umwelt im Ratssaal des Rathauses präsentierte der Geschäftsführer des beauftragten Ingenieurbüros "Koehler und Leutwein", Stefan Wammetsberger, die Ergebnisse einer Verkehrsuntersuchung, in der verschiedene Alternativen geprüft wurden.

Letztlich, so Wammetsberger, habe man sich eben für die Einrichtung der unechten Hauptstraße entschieden, da mit einer solchen Umsetzung letztendlich nur geringe Verkehrsverlagerungen die Folge seien. Dabei soll die Straße "Zur Tuchbleiche" weiterhin in nur eine Richtung befahren werden können. Insgesamt stehen etwas mehr als 1,9 Millionen Euro für dieses Vorhaben im städtischen Haushalt bis 2022 zur Verfügung, davon entfallen rund 1,56 Millionen Euro auf die notwendige Umgestaltung der Hauptstraße im Abschnitt zwischen Stadtgalerie und Ringstraße, weitere 350.000 Euro sind für die Kanalbauarbeiten vorgesehen. Eine endgültige Entscheidung, welche Variante final umgesetzt werden soll, fällt in der Gemeinderatssitzung am 18. November.

Wenn die Pläne umgesetzt werden, wird der Verkehr in der Wohnstraße „Zur Tuchbleiche“ zunehmen. Foto: Helmut Pfeifer

Viele Anwohner und Interessierte waren in die Sitzung gekommen, um sich über den Sachstand der geplanten Aktivitäten zu informieren. Wegen des Andrangs und den notwendigen Sicherheitsabständen waren im Foyer Stühle aufgestellt und auch eine Übertragung aus dem Saal selbst ermöglicht worden. Wie Wammetsberger berichtete, handelt es sich bei dem Projekt um eine Maßnahme in "exponierter Lage" in Wiesloch. Die im Juli beauftragte Verkehrszählung hatte zum Ziel, Varianten für die Verkehrsentlastung in der Hauptstraße zu erarbeiten. "Wir haben verschiedene Möglichkeiten geprüft, uns schließlich für die Variante der unechten Einbahnstraße in Richtung Norden entschieden", sagte Wammetsberger.

Untersucht worden war auch, eine reine Fußgängerzone zu gestalten oder einen verkehrsberuhigten Abschnitt einzurichten und auch, die Straße in diesem Abschnitt nur für Busse und Radfahrer geöffnet zu halten. Ebenfalls geprüft wurde, die Straße "Zur Tuchbleiche" in beide Fahrtrichtungen zu öffnen, dies würde allerdings nach Berechnungen des Ingenieurbüros zu einem hohen Anstieg der Belastung führen. Zum Thema "Fußgängerzone" führte Wammetsberger aus, eine Umsetzung dieser Möglichkeit würde zu einer Verlagerung des fließenden Verkehrs führen, beispielsweise über die Garten- und Gerbersruhstraße.

In der Aussprache forderte Klaus Rothenhöfer (SPD), bevor "der erste Euro in die Hand genommen wird", müsse man rechtsverbindlich prüfen, ob eine Umsetzung der jetzt favorisierten Pläne auch tatsächlich möglich sei. "Es ist uns wichtig, diesen entscheidenden Punkt im Vorfeld zu klären", betonte er, verbunden mit dem Hinweis, dass man seitens der SPD-Fraktion ansonsten mit dem Vorschlag einverstanden sei. Allerdings hegte er Zweifel an einigen Zahlen der durchgeführten Verkehrszählung, hier wurde Nachbesserung versprochen. Zur Mehrbelastung der Straße "Zur Tuchbleiche" verwies Wammetsberger darauf, es werde zwar zu einer Zunahme in Höhe von bis zu 1700 Fahrzeugen kommen, der festgelegte Wert von Wohnstraßen (4000 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden) werde jedoch nicht überschritten und damit auch keine relevante Lärmbelästigung entstehen.

Gerhard Veits, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, begrüßte die vorgelegte Variante, die zwar keine "überraschenden Ergebnisse" gebracht hätte, aber in seiner Fraktion auf Zustimmung gestoßen sei. Es gehe nun darum, die künftige Gestaltung des Straßenabschnitts zu planen und dabei ein besonderes Augenmerk auf den Radverkehr zu richten. Dies gelte zudem für den gesamten Bereich der Innenstadt. Dies könne, so Oberbürgermeister Dirk Elkemann, innerhalb des jüngst beschlossenen Auftrags, ein Radwegekonzept zu erstellen, mitbehandelt werden. Jutta Hilswicht (CDU) befürchtete, dass mit der Umwidmung der Hauptstraße für viele Verkehrsteilnehmer und insbesondere für jene, die dort wohnen, eine schwierige Situation entstehen könnte. "Dies hat sich bereits vor acht Jahren, als man damals die Hauptstraße in eine Einbahnstraße umgewidmet hatte, als schwierig erwiesen. Da wurde oftmals in der Mitte der Straße gewendet", verwies sie auf die damaligen Gegebenheiten. 2012 hatte man seitens der Stadt bereits den Versuch unternommen, eine Einbahnstraßenregelung dauerhaft einzuführen, musste die Entscheidung jedoch auf Initiative der übergeordneten Verkehrsbehörde wieder zurücknehmen.

"Jetzt haben wir andere Gegebenheiten", so Anja Dahner vom zuständigen Tiefbauamt der Stadt. Vor allen sei mit der Einrichtung eines Kreisels der Unfallschwerpunkt im Einmündungsbereich Bahnhof- und Schwetzingerstraße nicht mehr vorhanden. "Klar, die Gestaltung der Hauptstraße wird wichtig sein", fügte sie hinzu. Dabei gehe es unter anderem um die Fahrbahnbreite, wo welche Parkflächen wegfallen sollen sowie darum, den Einmündungsbereich von der Ringstraße so umzuwandeln, dass nicht "aus Versehen" in die Einbahnstraße eingebogen werden könne. "Die Gestaltungskonzepte werden wir dann im Detail nach der endgültigen Entscheidung im Gemeinderat ausarbeiten", kündigte sie an.

Über einen genauen Zeitpunkt, wann das Projekt umgesetzt werden soll, wurde nicht konkret gesprochen. Jedoch müsse für einen bestimmten Zeitraum die Straße "Zur Tuchbleiche" in beide Richtungen geöffnet werden: Und zwar während der Vollsperrung der Hauptstraße, wenn dann die notwendigen Kanal- und Straßenbauarbeiten anfallen.