Von Daniel Ottmann

Wiesloch. Der Wiedehopf gehört mit seinem langen Schnabel und der auffälligen Kopfhaube, die aus Federn besteht, sicher zu den auffälligsten einheimischen Vogelarten. Sein typischer "huup-huup"-Ruf brachte ihm den englischen Namen "hoopoe" ein.

Während der Wiedehopf früher ein häufiger Brutvogel in unseren Feldfluren war, findet man ihn heute nur mit viel Glück an einigen Stellen im Kraichgau und in der Rheinebene, wo er noch Brutplätze mit ausreichend Nahrung vorfindet. Diese besteht hauptsächlich aus Maulwurfsgrillen, Käferlarven, Asseln und anderen Kleintieren, die er mit seinem langen, gebogenen Schnabel aus der Erde stochert.

Der Wiedehopf bevorzugt dabei offene und halb-offene Landschaften, wie zum Beispiel Streuobstwiesen, Sand-Heideflächen oder Weinberge, in denen er niedrige Bruthöhlen in Bäumen oder Spalten sucht, die oft nur wenige Zentimeter über dem Boden liegen können. Mit ausgebrachten Nistkästen und einem reduzierten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln lassen sich die Standortbedingungen für den Wiedehopf dabei erheblich verbessern.