Stellten jetzt den Stadtlauf 2019 am 28. April in Wiesloch vor: (v.li.) Engelbert Franz, Martin Rattinger, Manfred Walter und Oliver Rutz. Rund 750 Sportler werden wieder zu dem Zehn-Kilometer-Rennen erwartet, das diesmal durch die Stadt führt. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Die Idee spukte den Organisatoren schon länger in den Köpfen herum, in diesem Jahr wird sie Wirklichkeit: Bei der 28. Auflage des Stadtlaufs führt ein Teil der Strecke nun durch die Innenstadt. "Diesmal passt alles", freute sich der Chef des veranstaltenden Vereins, Manfred Walter, von der TSG Wiesloch.

Am 28. April wird Oberbürgermeister Dirk Elkemann um 10 Uhr den Startschuss in der Parkstraße in Höhe der Eissporthalle geben, um sich dann direkt mit der Startnummer "Eins" auf die zehn Kilometer lange Strecke zu begeben. Mit ihm werden wieder etwa 750 Läufer erwartet, die an dem traditionellen Volkslauf teilzunehmen. Nach den "Großen" steht die Tartanbahn im Stadion - dort ist der Zieleinlauf vorgesehen - im Mittelpunkt, werden doch hier die Bambini- und Schülerläufe mit unterschiedlichen Streckenlängen ausgetragen.

"Klar, wir haben in diesem Jahr einen größeren Aufwand, vor allem was die Streckenposten betrifft", meinte Walter bei der Vorstellung des Programms beim Hauptsponsor, der Firma Rutz. Dennoch freuen sich alle, mit der festgelegten Route zur Belebung der Innenstadt beitragen zu können. "Dies war bei der Umsetzung der Idee ein entscheidender Faktor", ergänzte Engelbert Franz. Der Stadtlauf solle endlich seinem eigentlichen Namen gerecht werden.

Foto: Repro

Der Kurs nimmt zunächst den gewohnten Verlauf. Über die Gerbersruhstraße wird das Teilnehmerfeld zunächst wieder in die Parkstraße geführt, um dann die große Schleife um den Dämmelwald herum anzugehen. Danach können die Zaungäste die Läufer im innerstädtischen Bereich anfeuern (Hauptstraße, Schwetzinger- und Uferstraße, weiter über die Gartenstraße, um dann erneut durch die Hauptstraße zu laufen). Dort kann nochmals richtig "Gas" gegeben werden, denn dann ist es nicht mehr weit bis zum Ziel im Stadion. "Wir wollen ein harmonisches Miteinander zwischen Anwohnern und teilnehmenden Sportlern erreichen", so Walter.

Jetzt hoffen alle, dass am 28. April das Wetter mitspielt, sodass möglichst viele Zuschauer das Spektakel verfolgen können. Bereits im Vorjahr sollte das Rennen durch die Innenstadt führen, dies ließ sich allerdings zum damaligen Zeitpunkt noch nicht umsetzen. In diesem Jahr sollten sich die Autofahrer auf einige Umleitungen einstellen, denn die jeweiligen Bereiche, vor allem Park-, Gerbersruh-, Schwetzinger- und Gartenstraße, werden während der Veranstaltung für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. "Dafür ist dann im Zentrum hoffentlich viel los", blicken die Organisatoren erwartungsvoll dem Ereignis entgegen. Denn gerade ab Kilometer sechs und mit dem Einbiegen in das "Herz der Weinstadt" wird sich das Feld auseinandergezogen haben und damit besteht für die Fangemeinde länger Gelegenheit, die Läufer anzufeuern.

Aber nicht nur der Sport steht im Mittelpunkt. "Für uns bietet eine solche Veranstaltung die Gelegenheit, unsere Kassen aufzufüllen", sieht Manfred Walter eine positive Begleiterscheinung des Stadtlaufs. Zum einen werde man von den Sponsoren großzügig unterstützt, zum anderen könne man über den Verkauf von Gegrilltem und Kuchen rund um die Stadionsporthalle Geld einnehmen, das für notwendige Anschaffungen speziell im Kinder- und Jugendbereich eingesetzt werden könne. Hinzu kommt das Startgeld, das für die zehn Kilometer acht Euro beträgt (für Kinder vier Euro). Noch während des Rennens, aber auch später bei den Siegerehrungen werden die Besucher musikalisch unterhalten und auch eine Kinderbetreuung ist vorgesehen. "Wir wollen alles im Freien durchziehen", so Walter. Lediglich bei Regen werde man die Verköstigung in die Stadionhalle verlegen.

Zu den Anmelderegularien: Eintragungen in die Starterliste sind ab sofort möglich. Dies kann entweder beim Marathonshop in der Wieslocher Badgasse 22 geschehen oder aber direkt auf der TSG-Geschäftsstelle in der Parkstraße 5/1 in Wiesloch. Nachmeldungen sind am Starttag, dem 28. April, auch noch ab 8 Uhr an der Stadionhalle möglich. Dann muss allerdings ein "Nachschlag" von zwei Euro entrichtet werden. Umkleidemöglichkeiten für die Teilnehmer gibt es in und vor der Stadionhalle.

Info: Anmeldungen für den Stadtlauf und die Bambini-Läufe sind unter www.tsg-wiesloch.de/stadtlauf möglich.