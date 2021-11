Von Sylvia Mutter

Wiesloch. Ein Blick zurück: Vor einigen Wochen durfte die RNZ Oliver Mark aus Wiesloch in seine Werkstatt begleiten, den man zu Recht als den "Retter der Schreibmaschinen" bezeichnen kann. Still und bescheiden widmet er sich im Keller diesen besonderen Relikten der Kommunikationsgeschichte, ein wenig sehnsüchtig nach Gleichgesinnten schielend. Bis am 25. September ein Bericht in der Rhein-Neckar-Zeitung erschien.

Plötzlich war nichts mehr wie zuvor, eine wahre Flut von Schreibmaschinen-Fans mit historischen Geräten setzte ein. Der Aufruf an die Leserschaft, unbenutzte, defekte und übrig gebliebene Maschinen zur Reparatur zu bringen oder einfach bei Oliver Mark abzugeben, erfuhr ungeheure Beachtung.

"Die Resonanz war beachtlich, es gab zahlreiche Rückmeldungen und sogar ein Dutzend konkrete Angebote, mehr als ich auf die Schnelle bearbeiten kann", berichtet der Sammler. So platzt die kleine Werkstatt, in der er Schreibmaschinen fast jeden Alters und jeder Bauart repariert und sammelt, inzwischen aus allen Nähten. Es ist ein etwas wildes Durcheinander – aber eins, dass ihm die Augen glänzen lässt.

Sichtlich stolz präsentiert er die Schmuckstücke aus vergangenen Tagen. Unter den Neuzugängen, aktuell sind bereits fünf von RNZ-Lesern "gelandet", befinden sich ganz besondere Exemplare. Jede der Maschinen "erzählt eine eigene Geschichte, hat einen ganz besonderen Hintergrund", freut sich der Sammler. "Faszinierend finde ich zudem die Menschen, die ich durch die Schreibmaschinen kennenlernen durfte. Das macht das Ganze so spannend", berichtet er begeistert weiter. Viele der Maschinen stammen von Lesern und Leserinnen direkt aus Wiesloch, darunter Modelle wie die "Adler Gabriele" und die "Annabella".

Eine der ersten Schreibmaschinen, die er bei einer Leserin abholte, war die "Olympia SM 7" einer Dame aus Wiesloch, die ihre Mutter im Jahr 1967 noch gekauft, aber nie mehr benutzt hatte. Bei der "Annabella", die er von einer guten Freundin geschenkt bekam, handelt es sich um eine italienische Reiseschreibmaschine aus den 1950er-Jahren mit einem feinen, leisen Klingelton, der beim Zurückschieben des Wagens eine akustische Rückmeldung gibt. "Das klingt eher schüchtern", schmunzelt Oliver Mark. Die "Adler Gabriele" wiederum war eine typische "Arbeitsmaschine", erklärt er weiter. Diese Schreibmaschinen haben vielen Frauen zu einem Job verholfen, indem sie Bürodienste für die in Heidelberg stationierten US-Truppen übernahmen.

"Beim Abholen sagte mir die Dame, dass Schreibmaschinen auch für sie etwas sehr Persönliches seien." Sie brachte es nicht übers Herz, sie einfach "wegzuwerfen". Umso mehr freut sie sich nun, diesen kleinen Zeitzeugen in guten Händen zu wissen. Ganz ähnlich sieht es ein weiterer Leser, der eine amerikanische "Underwood" mit deutscher Tastatur für die Sammlung von Oliver Mark spendete. "Eine sehr seltene Maschine mit gewissen Alterserscheinungen", sagte er über das Gerät. Nach gründlicher Reinigung soll sie wieder voll funktionsfähig sein.

"Die Underwood wurde mir tatsächlich geschenkt", sagt Oliver Mark und sprüht förmlich vor Begeisterung. Gut möglich, dass viele weitere Uralt-Schreibgeräte noch den Weg in seine Werkstatt finden werden.